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«Минчанка» победила 20-кратного чемпиона Франции

  • 22.02.2019, 8:09
Фото: pressball.by

Волейбольный клуб «Минчанка» обыграл «Канн» в Лиге чемпионов, уступив в первой партии со счетом 44:46.

"Минчанка" нанесла поражение "Канну" в домашнем матче 5-го тура группового раунда женской волейбольной Лиги чемпионов — 3:1. Белоруски одержали первую победу в нынешнем розыгрыше главного еврокубка, пишет pressball.by

Интересно, что первая партия продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 46:44 в пользу "Канна". 

Минчанка — Канн — 3:1 (44:46, 25:21, 25:19, 25:18) 

Группа "С": 

Новара — 15 очков (5 матчей), Будовляны — 8 (5), Канн — 4 (5), Минчанка — 3 (5).


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