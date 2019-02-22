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Эстонцы спасли из ледяной реки собаку, которая оказалась волком

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  • 22.02.2019, 22:53
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Во время поездки к ветеринару зверь спокойно спал на коленях одного из спасителей.

На плотине Синди в Эстонии рабочие увидели, как им показалось, застрявшую в ледяной реке собаку, пишет nn.by со ссылкой на Pärnu Postimees.

Когда замерзшего зверя удалось достать из воды, спасатели принесли из машины банную простыню, обмотали ею животное и отнесли в машину греться.

Когда критический момент миновал, мужчины присмотрелись к животному: его лапы были слишком большими… Может, это волк? Позвонили зоозащитникам, по их совету отвезли животное к ветеринару. Во время поездки зверь спокойно спал на коленях одного из спасителей.

Ветеринары тоже не сразу поняли, с кем столкнулись. Ясность внес охотник, который подтвердил: на собственных коленях в машине работники действительно согревали волка.

По словам ветеринаров, волк оправился и вполне бодр.

Поскольку волк хорошо себя чувствует, его отпустили в лес. Но до этого — по просьбе агентства окружающей среды — на зверя поставили радиомаяк.


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