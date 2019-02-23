В Польше правящая партия представила новую программу 23.02.2019, 17:58

Ярослав Качиньский

Партия «Право и cправедливость» предлагает план по улучшению cоциального обеспечения поляков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе конвенции правящей партии в Варшаве представил план реализации новых программных предложений, сообщает «Польское радио».

По словам главы польского правительства, уже в апреле будет восстановлено автобусное сообщение между малыми местностями, в мае пенсионеры получат дополнительные пособия в размере 1100 злотых (около 260 евро), а в июле программа «Семья 500+» будет расширена на каждого ребенка.

В ходе своего выступления Матеуш Моравецкий заверил, что, в отличие оппозиции, нынешнее правительство выполняет свои предвыборные обещания.

«Партия «Гражданская платформа» обещала снизить налоги, но это «Право и справедливость» снизило все самые важные налоги. Они повысили НДС, а мы снизили налог на прибыль для всех малых и средних предприятий – с 19% до 9%. Мы также снизили акциз», - отметил польский премьер.

В ходе конвенции глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объявил о пяти программных предложениях, которые должны вступить в силу в этом году. Помимо расширения программы «Семья 500+», восстановления автобусного сообщения и введения пособий для пенсионеров, правительство обещает снизить подоходный налог для лиц до 26 лет и затраты на оплату труда.