В Рогачеве сотрудникам ЖКХ раздали видеорегистраторы 4 23.02.2019, 19:58

Коммунальщики будут снимать общение с клиентами на камеру.

Конфликты с сотрудниками сферы ЖКХ случаются не реже, чем с контролерами. Одних не устраивает качество услуг, других поведение работников. Многие визиты заканчиваются жалобами в исполкомы и даже судами. В связи с этим в Рогачеве решили провести эксперимент и выдать работникам видеорегистраторы, сообщает onliner.by.

Теперь кто прав, а кто виноват, будут устанавливать по видеофактам. Жильцов с порога предупреждают, что их снимают на видео. База видеоматериалов обновляется ежедневно. Записи будут храниться три месяца. А в случаях, требующих судебного разбирательства, до трех лет.