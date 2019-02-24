Лавров о заключении мирного договора с Японией: Условия отсутствуют полностью 1 24.02.2019, 12:50

Сергей Лавров

Тем не менее, МИД РФ будет продолжать переговоры о Курилах.

В настоящее время отсутствуют условия для заключения мирного договора между Японией и Россией, заявил в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам ЦТВ и "Феникс", опубликованном 24 февраля на сайте министерства иностранных дел России, глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает gordonua.com.

"Что касается объявления японской стороны о том, какие у них планы в отношении июньского визита президента России Владимира Путина в Японию для участия в саммите "Большой двадцатки" и проведения очередной встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, я оставляю это на их совести. Никаких договоренностей не было и не могло быть, потому что и мы никогда не являемся сторонниками неких искусственных сроков ни по одной проблеме… Тем более, что никто и никогда не видел никаких рамочных проектов", – заявил Лавров.

По его словам, "чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах".

"Если мы посмотрим на реальную ситуацию, Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений. То, что в Сингапуре в ходе встречи "на полях" саммита "Большой двадцатки" Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном: мы ведем разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа", – продолжил глава МИД России.

Он подчеркнул, что в декларации "четко сказано: сначала – заключение мирного договора".

"А это, как я уже многократно говорил, означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды. Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится", – продолжил Лавров.

Он также отметил, что Япония присоединилась к ряду санкций против Российской Федерации, и "едва ли это можно считать дружественной позицией".

"В ООН Япония голосует солидарно с США по всем резолюциям, направленным против России, выступает против или воздерживается по проектам, которые предлагает Российская Федерация, – в общем, координирует свою позицию в ООН с Вашингтоном. Мы не против того, чтобы Япония сотрудничала с другими странами, но США объявили Россию главным врагом – естественно, вместе с Китаем… То, что у японцев есть военный союз с США – это тоже немаловажный фактор. Американцы имеют право размещать свои вооруженные силы где угодно в Японии и уже размещают там свою систему противоракетной обороны, которая создает риски и для России, и для Китайской Народной Республики (мы многократно говорили об этом). Повторю, это происходит в условиях, когда США объявляют нас своим главным противником. Не видеть того, что вместо объявленной цели это не улучшает, а сильно ухудшает качество наших отношений, было бы не очень правильно", – сказал Лавров.

Он добавил, что РФ готова продолжать диалог.

"Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались. И последнее. Среди договоренностей о том, как надо улучшать качество отношений, есть пункт о необходимости создавать в общественном мнении позитивный образ друг друга. Как было закреплено в российско-японских соглашениях прошлых лет, решение по мирному договору должно быть таким, чтобы оно поддерживалось народами обеих стран. Когда же в Японии термины "северные территории", "незаконная оккупация" включены не только в школьные учебники, но и во многие правительственные документы… это как раз работа в противоположном направлении… Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью", – резюмировал Лавров.

В октябре 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией, который так и не был заключен между странами по итогам Второй мировой войны, после того как Курильские острова войдут в состав Японии.

В ноябре на встрече в Сингапуре с российским президентом Владимиром Путиным японский премьер пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ноябре, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

8 января японское издание Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники, близкие к российско-японским переговорам, сообщило, что Япония предложит РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам.