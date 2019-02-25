Maruv не поедет на «Евровидение 2019» от Украины 25.02.2019, 20:49

Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Во время переговоров представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и певицы Maruv (Анны Корсун) не достигли согласия о ее поездке на песенный конкурс "Евровидение 2019" в Израиле. Об этом в Facebook 25 февраля сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, передает gordonua.com.

"Продолжительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы Maruv принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет", – написал он.

По его словам, в НОТУ считают, что национальный отбор на "Евровидение 2019" был проведен честно.

"Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества, и одновременно – отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества", - написал он.

Аласания заявил, что задачей НОТУ "не является раскол общества".

"Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием "Евровидения") НОТУ прописало в соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса. В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру – это стандартные условия владельца конкурса, Европейского вещательного союза)", – отметил глава правления НОТУ.

Он подчеркнул, что НОТУ несет ответственность за любые негативные действия представителя Украины на "Евровидении".

"Но... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на "Евровидении" пока не принято. Переговоры с последующим кандидатом начнем утром", – заявил он.

Победительницей финала нацотбора на "Евровидение 2019", который прошел 23 февраля в Киеве, стала выступающая под псевдонимом Maruv исполнительница Анна Корсун. Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

Переговоры со следующим кандидатом на участие в "Евровидении" от Украины пройдут 26 февраля.

Maruv много выступает в РФ. В конце января в Instagram она анонсировала два сольных концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге.

"Евровидение 2019" пройдет с 14-го по 18 мая в израильском городе Тель-Авив.