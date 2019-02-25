Гройсман, Тарута и Яценюк возглавили список кандидатов в премьер-министры Украины 25.02.2019, 21:41

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Владимир Гройсман

Фото: izvestia.kiev.ua

54,5% респондентов заявили, что им трудно ответить на вопрос, кого они хотят видеть главой Кабмина Украины.

После выборов президента граждане Украины видят во главе правительства или нынешнего премьера Владимира Гройсмана, или лидера политической партии "Основа", внефракционного нардепа и кандидата в президенты Сергея Таруту, или главу партии "Народный фронт", экс-премьера Арсения Яценюка. Такие данные опроса, проведенного с 8-го по 20 февраля, представил сегодня на своем сайте Киевский международный институт социологии, передает gordonua.com.

Голоса среди потенциальных премьер-министров распределились так:

действующий премьер Владимир Гройсман – 15,3%

лидер партии "Основа" Сергей Тарута – 5,1%

экс-премьер, глава "Народного фронта" Ярсений Яценюк – 4,6%

глава "Украинского выбора" Виктор Медведчук – 3,3%

экс-премьер Анатолий Кинах – 2,7%

лидер партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь – 1,5%

генпрокурор Юрий Луценко – 1,4%

глава Волынского областного совета Игорь Палица – 0,6%

другой кандидат – 5,1%

54,5% респондентов заявили, что им трудно ответить на этот вопрос, 5,9% отказались отвечать.

Опрос проводился методом личного интервью. Были опрошены 2042 совершеннолетних респондента в 110 населенных пунктах Украины (кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.