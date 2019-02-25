Украина нацелилась на рекордный экспорт зерна 25.02.2019, 23:42

В этом маркетинговом году украинские аграрии рассчитывают поставить за рубеж 49 миллионов тонн зерна.

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз экспорта зерна на два миллиона тонн в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018-июнь 2019) до рекордных 49 миллионов тонн. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В этом маркетинговом году мы ожидаем, что экспорт зерна из Украины достигнет показателя 49 млн тонн", - сказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева в ходе восьмого Форума быстрого реагирования АМІS в Женеве.

Она отметила, что Украина, как один из ключевых участников зернового рынка, придает большое значение устойчивому развитию аграрного сектора, а также согласованной политике на международном рынке сельскохозяйственной и пищевой продукции.

По данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна. При этом за прошлый год Украина экспортировала зерна на рекордные 7,2 млрд долларов.

Как сообщалось, по итогам 2018 года валовой сбор зерна в Украине составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в прошлом году, что стало новым рекордом.