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Как советская пропаганда обрабатывала детей

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  • Максим Мирович
  • 3.02.2019, 11:13
  • 2,832

Блогер разоблачил методы воздействия на сознание дошкольников.

Так, сегодня будет очередной пост на вашу любимую тему — о том, как работала советская пропаганда. Пропаганда в СССР была тотальной, и если вы думаете, что детей начинали обрабатывать только в школе с помощью учебников и детских журналов, то я вас разочарую — пропаганда "брала детей в работу" едва они только осваивали чтение. Даже сам процесс обучения чтению был максимально набит пропагандой — и сегодня вы в этом сами убедитесь.

Почему же советская пропаганда бралась за детей с самого раннего возраста? Исследователи феноменов религиозного сознания вроде Ричарда Докинза или Сэма Харриса, а также видные исследователи психологии XX века, вроде Фрейда или Юнга говорили о таком понятии, как импринтинг — знания и понятия, усвоенные (часто неосознанно) в самом раннем, еще дошкольном возрасте, могут оказывать сильное влияние на всю остальную жизнь человека, занимая в сознании место "непреложных аксиом". Большевики хорошо знали об этом, и поэтому стремились начать обрабатывать детей как можно раньше, уже с первых лет более-менее осознанной жизни.

Как именно в СССР начинали обрабатывать дошкольников? В "самом лучшем в мире" советском образовании существовало множество книг для дошкольного обучения — например, Спутник Букваря, Звездочка и, собственно, сам советский Букварь. Все эти книги, помимо собственно образовательных задач, решали задачи пропагандистские — советская действительность с красным флагом, панельными домами и дедушкой Лениным навязывалась детям как единственная, незыблемая и вечная реальность.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР обрабатывали дошкольников.

01. Начнем, пожалуй, с Букваря. Эта книга была основным учебником по обучению чтению дошкольников и младших школьников. О чем же сообщалось ребятам в Букваре? Уже с самой первой страницы, еще в предисловии к книге детям рассказывали "о самых дорогих и близких словах" — мама, Родина и Ленин. Еще ничего не понимающим детям уже заранее навязывали любовь к Ленину как к "доброму дедушке, который всех любит".

02. Так, ладно, может на этом-то вся пропаганда и закончилась? Следующий разворот Букваря встречает маленького читателя огромной башкой мертвого дедушки Ленина (картинки крупнее нет во всей книжке), а также картой "Наша родина — СССР", которая разумеется закрашена красным. Это первое, что видел ребенок, развернув книгу. Входя, так сказать, в сознательную литературную жизнь.

03. Дальше, чтобы сильно не перегружать маленького читателя — идет несколько нейтральных картинок с купающимися в озере детьми, всяческими животными и бабушкой, которая вяжет на спицах. А потом снова начинают — дети играют в войну под красной звездой, мальчики дарят девочкам красные флажки и ходят так, держась за руки.

04. А несколько позже детям уже рассказывают о "столпах революции" вроде Ленина и Карла Маркса. Причем обратите внимание, как тонко это сделано — на иллюстрации маленьким детишкам (с которыми читающие книгу дошкольники неизбежно будут ассоциировать себя) о Карле Марле рассказывает не учитель, не строгий дядька, а вожатый — то есть, близкий детям по возрасту товарищ. "Смотрите, пацаны, что у нас есть, мы живем в лучшей в мире стране! Дедушка старый, прожил длинную жизнь, ошибаться не может! Он лучше знает, как надо!".

05. Дальше начинается обучение чтению. Дошкольников заставляют заучить мантру "СССР — Страна Советов, у нас в стране все равны. Велика и красива Страна Советов. Стране советов — слава!". Многие, зазубрившие эту большевистскую суру еще в 5-6 летнем возрасте, не могут избавиться от нее до сих пор. Примечательна и правая картинка, которая заставляет заучить "главные слова" — "мама, мир, Москва". Что у нас самое главное в жизни? Конечно, мама и мир во всем мире. И Москва тоже. Кого мы должны слушаться для мира во всем мире? Конечно, маму! И еще Москву.

Важен и ассоциативный ряд картинки — написавший три слова мальчик (с которым маленький читатель неизбежно ассоциирует себя) смотрит на улыбающуюся учительницу, как бы получает одобрение "высшего авторитета".

06. На следующих страницах детишкам показывают зиккурат с Мумией, а также солдат, что целуют красное знамя. Так и представляю почти религиозные выступления особо ярых поклонниц СССР из числа учительниц, что объясняют одуревшим детям все, что происходит на картинках — "Вот этот дедушка с первой картинки, он умер, но на самом деле он не умер. Он заснул вечным сном и иногда смотрит на то, есть ли мир во всем мире и съел ли кашу Петя. Он все видит, все знает! А вот эти солдаты — они готовятся охранять мир на Земле в Афганистане и целуют знамя, присягая на верность мертвому дедушке, который на самом деле жив".

07. Потом детей пичкают информацией о Главном и Великом Советском Празднике — дне Октябрьского переворота, который почему-то отмечается в ноябре и рассказывают о Состоявшемся Счастье — теперь каждый советский школьник может стать октябренком и слагать цветы к ногам мертвого дедушки (который на самом деле жив), а раньше, до революции это мог сделать далеко не каждый! Попробуй поймай Ленина в Швейцарии да заставь хотя бы пять минут полежат спокойно...

"Слава КПСС" — вещают шестилеткам баннеры с картинок. Вы можете себе представить, чтобы сейчас детей учили читать по книгам с картинками а-ля "слава Путину! Слава "Единой России!". Хотя кажется оно к тому и идет...

08. Дальше наяривают про Советский Космос и о том, что какой-то таинственный "Мня" (видимо, чтобы маленький читатель проиграл этот текст в голове и ассоциировал букварный высер с собой) мечтает стать космонавтом. За всю историю СССР в отряде космонавтов побывало 120 человек, и зачем было рассказывать эти сказки стране с населением в 300 миллионов — неизвестно. Хотя сейчас понятно, что это был такой способ отвлечь людей от насущных проблем — в магазинах нет еды? Давайте поговорим о Космосе!

Страничка справа проповедует извечный советский культ хлеба — который все советские годы был единственной более-менее постоянно и бесперебойно доступной пищей.

09. Что в Букваре было еще? Еще были всякие истории в картинках о "делах пионеров", вроде бесплатного сколачивания скворечников для школы, рассказы о советский пограничниках, зайчиках-лисичках и бесконечно тоскливые повествования о нашем зеленом друге — огурце. Заканчивалась книжка еще одним напоминанием, что мертвый дедушка, который на самом деле жив, хочет чтобы ты вырос стойким коммунистом. Как бы говорит с картинки — смотри мне, а то приснюсь!

10. Едем дальше. Следующая книга называется "Звездочка" (не путать с одноименным бальзамом и гербом "ЛНР"), а предназначалась она для дополнительного чтения дошкольникам и младшим школьникам. Может быть, хоть там детям рассказывали что-то действительно интересное и не пичкали пропагандой? Увы и ах, великий могучий советский арбуз добрался и сюда:

11. По степени маразма "Звездочка" даже перещеголяла Букварь — тут уже рассказывают о каких-то клятвах Деду и подробный рассказ о посещении зиккурата, в котором лежит "вечно живой". Ребятам рассказывают, что (цитата) "когда они станут взрослыми — они встанут на свой пост у Ленина. Это значит, когда ты будешь уже взрослым — стоять у станков, на заводах, на пограничных постах, на боевых кораблях". В общем, ты должен не жить, а стоять всю жизнь военным постом у мертвого лысого калмыка небольшого размера.

12. Дальше наглядно показан процесс "посвящение в советские люди", тут все примерно похоже на картинку из Букваря и чем-то напоминает посвящение в воины из родоплеменных обществ — галстук повязывает школьнику близкая к нему по возрасту вожатая, повязывается галстук на важное для жизни и уязвимое место — шею, а наблюдает за всем этим какой-то пожилой дядечка, играющий роль "убеленного сединами вождя".

13. Осень в "Звездочке" наступает исключительно под сенью серпа и молота. Если бы в 1917 году не состоялась революция — то и осени у вас никакой бы не было!

14. Дальше идут сказки по Октябрьский переворот — на картинках интеллигентные и целеустремленные матросы деловито бегут насиловать женский батальон охраны Зимнего свергать буржуев. О том, как все происходило на самом деле — детям никто не рассказывал.

15. Потом идут какие-то унылые рассказы про осенние листья и хулиганов с рогаткой, а потом детишек приучают к мысли, что скоро им придется брать в руки автомат и умирать в Афганистане отдавать долг родине.

16. Дальше снова идут сказки про советский Космос, перемежающиеся с Безумием — космонавт приходит в зиккурат к мертвому деду, который на самом деле жив — но дед почему-то молчит. Слов космонавту не надо, и он улетает так.

А еще в сносках есть забавная деталь — как детям Великой и Богатой страны с туалетами на улице рассказывают, что такое кафель и для чего он нужен.

Продолжать можно долго, в книге еще много страниц — про жадных баев и биев, про мерзких кулаков, которые хотели съесть весь наш хлеб и выпить воду в кранах, про осеннюю листву и про то как растет травка, про товарища Чапаева и его верную шашку, про улетающих на юг птичек и пионерах-барабанщиках в лесу.

В общем, как видите — совковая пропаганда была тотальной, и бралась за детей, начиная с самого раннего возраста.

А вы помните что-то подобное в школах или в дошкольном возрасте? Как вы вообще на это реагировали?

Максим Мирович, ЖЖ, Facebook


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