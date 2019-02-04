Германия заморозила €5 миллионов помощи для Мадуро 6 4.02.2019, 15:35

Фото: Reuters

Берлин признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что считает оппозиционного лидера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Гуаидо - это человек, с которым мы говорим, и мы ожидаем, что он как можно скорее иницирует избирательный процесс, и он является легитимным временным президентом для этой задачи с точки зрения Германии, а также с точки зрения многих европейских партнеров", - сказала Меркель.

"Мы надеемся, что этот процесс будет как можно короче и, конечно, мирным", - добавила она.

Германия присоединилась к ряду стран, которые признали Гуаидо временным президентом. Берлин также решил заморозить гуманитарную помощь Венесуэле на 5 млн евро, которую он выдаст, как только позволят политические обстоятельства в стране, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.