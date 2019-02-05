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В Польше растет индекс деловой активности

  • 5.02.2019, 15:12

Показатель PMI для польской промышленности в прошлом месяце вырос.

Индекс PMI (деловой активности) для польской промышленности в январе составил 48,2 пункта, что 0,6 пункта выше предыдущего показателя, передает «Радио Польша».

Максимальное значение индекса PMI за последние пять лет было зафиксировано в январе 2015 года – 55,2 балла. Показатель PMI в декабре прошлого года был самым низким за пять лет.

Значение индекса PMI выражается в пунктах. Каждое значение выше 50 пунктов указывает на ожидаемое улучшение тенденций в промышленном секторе.


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