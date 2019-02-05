После 2022 года Польша перестанет покупать российский газ 3 5.02.2019, 16:15

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Варшава не продлит контракт с «Газпромом».

С окончанием 2022 года Польша окончательно перестанет зависеть от поставок российского газа, - заявил уполномоченный польского правительства по делам энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает «Радио Польша».

По словам Петра Наимского, именно тогда заканчивается срок действия обязательств Польши по закупкам российского газа, при этоми появляются новые возможности, связанные с завершением инвестиции Baltic Pipe. Этот газопровод соединит залежи Северного моря через Данию и Балтийское море с Польшей.

Госсекретарь в Канцелярии премьера подчеркнул, что Польша не намерена продлять контракт с Газпромом после 2022 года.

Диверсификации источников газовых поставок также должны служить очередные контракты на покупку стиженного газа из США и Катара.

Польское правительство заверяет, что его энергетическая политика служит реализации целей энергетической политики ЕС, а именно - усилению конкуренции, интеграции рынков газа, повышению безопасности поставок и внедрению принципов развития в условиях равновесия.