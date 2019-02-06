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Завтра в Беларуси ожидается до -12°С

  • 6.02.2019, 21:54

В отдельных районах по северу страны пройдет небольшой снег.

Облачно и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдет небольшой снег, мокрый снег.

Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный ночью слабый, днем 4-9 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 9 - минус 12, днем синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 3.


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