Завтра в Беларуси ожидается до -12°С 6.02.2019, 21:54

В отдельных районах по северу страны пройдет небольшой снег.

Облачно и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдет небольшой снег, мокрый снег.

Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный ночью слабый, днем 4-9 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 9 - минус 12, днем синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 3.