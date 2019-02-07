Нефть обвалилась рекордно за месяц на новостях с переговоров Китая и США 7.02.2019, 22:35

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Brent и WTI подешевели на 3-4%.

Цены на нефть стремительно покатились вниз вечером в четверг на новостях о сложностях в торговых переговорах Китая и США, из-за которых итоговая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может не состояться до конца февраля.

Цена Brent на торгах в Лондоне падала до 60,6 доллара за баррель, теряя в моменте больше 3%, чего рынок не видел с конца декабря, передает finanz.ru.

Котировки WTI в Нью-Йорке рухнули на 4%, до 51,8 доллара за бочку, оформив минимум с 29 января.

Встреча Си и Трампа, которая должна увенчать месяцы переговоров, скорее всего, не состоится до 1 марта - даты, когда истекает срок стартовавшего в декабре «торгового перемирия» и когда Белый дом обещал обложить пошлинами китайские товары еще на 250 млрд долларов, поставив под удар весь экспорт из КНР в Штаты, сообщили CNBC осведомленные источники.

Масла в огонь подлил экономический советник Белого дома Лари Каддлоу, заявивший в интервью Fox News, что до заключения торговой сделки еще остается «довольно долгая дистанция».

Рынки нервно реагируют на любой «чих», который касается торговых переговоров: Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, покупающим каждый десятый баррель, который извлекается из недр на планете, напоминает старший стратег Oanda Крейг Эрлам.

Цены на нефть росли вместе с акциями США на общем улучшении аппетита к риску, и теперь идут вниз вслед с фондовыми индексами Уолл-Стрит, добавляет он: Dow Jones на торгах в четверг просел на 1,3%, S&P500 падал более чем на 1,5%. Провал акций стал максимальным с начала года.

Взлет нефтяных котировок в начале года, когда Brent и WTI за неделю подорожали почти на 10 долларов на фоне резкого сокращения добычи странами ОПЕК, теперь натолкнулся на сомнения в глобальном спросе, говорит директор Tradition Energy Джин МакГиллан.

Вслед за китайской экономикой, где в прошлом году рост оказался минимальным за 28 лет, а экспорт и импорт начали падать в ноябре-декабре, почувствовала слабость зона евро.

Еврокомиссия во вторник радикально ухудшила макропрогнозы на 2019 год. По новой оценке ВВП прибавит лишь 1,3% вместо 1,9% при ценах на нефть почти на 20 долларов ниже, чем ожидалось изначально - 61,2 доллара за бочку против 80,6.