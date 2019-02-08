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Лукашенко отправил в отставку первого зама главы Госконтроля

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  • 8.02.2019, 12:36
Иван Романович
Фото: Комитет государственного контроля

Иван Романович по прихода в КГК работал в МВД и Совбезе.

Указом Лукашенко Иван Романович освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета госконтроля Беларуси.

О подписании соответствующего указа сообщает пресс-служба диктатора.

Как отмечается в комментарии к указу, первый зампред КГК освобожден от должности "в связи с истечением срока действия контракта".

Иван Романович по прихода в КГК в 2008 году работал в МВД и Госсекретариате Совбеза. На пост первого зампреда КГК был назначен в 2015 году.


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