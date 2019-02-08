Лукашенко отправил в отставку первого зама главы Госконтроля

Лукашенко отправил в отставку первого зама главы Госконтроля1
- 8.02.2019, 12:36
Иван Романович по прихода в КГК работал в МВД и Совбезе.
Указом Лукашенко Иван Романович освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета госконтроля Беларуси.
О подписании соответствующего указа сообщает пресс-служба диктатора.
Как отмечается в комментарии к указу, первый зампред КГК освобожден от должности "в связи с истечением срока действия контракта".
Иван Романович по прихода в КГК в 2008 году работал в МВД и Госсекретариате Совбеза. На пост первого зампреда КГК был назначен в 2015 году.