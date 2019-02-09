В Бресте строят дома на месте, где обнаружили останки узников гетто 5 9.02.2019, 10:23

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Фото: bg.by

Продажи недвижимости в «Прибужском квартале» стартовали еще в ноябре прошлого года.

В пятницу 8 февраля строительные работы на площадке, отведенной под элитный жилой квартал, шли полным ходом. Там устанавливался кран, в котловане велись работы нулевого цикла.

Как ранее писала «Брестская газета», после обнаружения при рытье котлована человеческих останков строительство приостановили. Затем там работали бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны. Вопрос дальнейшей реализации проекта пока не решен. Будет ли произведена корректировка проекта или его трансформация, выяснится в ближайшее время. Если инвестдоговор все-таки будет расторгнут, на месте строительства жилого квартала может появиться сквер. Во всяком случае такой вариант предлагался.

Фото: bg.by

Фото: bg.by

Фото: bg.by

Напомним, 1 февраля в «Брестском вестнике» появилась информация о том, что комиссия инвестиционной деятельности Брестского облисполкома отказала ОАО «Прибужский квартал» в заключении дополнительной сделки к инвестиционному договору по реализации проекта «Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом в квартале, ограниченном ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Куйбышева и пр-т Машерова».

Фото: bg.by

Как позже сообщил «Радио Свобода» заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Геннадий Панасюк, это не означает, что дом не будет строиться на том месте, где строители обнаружили останки людей.

Фото: bg.by

«Строительство дома и строительство дома в пределах инвестиционного договора – это разные вопросы. Дом будет строиться за пределами инвестиционного договора. Это рассмотрела комиссия. Комиссия может только рекомендовать облисполкому; рассмотрения, насколько понимаю, еще не было», – сказал Геннадий Панасюк.

Строительство дома в рамках инвестпроекта имеет некоторые льготы, пояснил чиновник.

Фото: bg.by

Пока не идет речь о том, что на месте обнаруженных останков расстрелянных людей строительство будет остановлено, сказал Геннадий Панасюк.

На строительной площадке в центре Бреста были найдены останки десятков людей, убитых нацистами во время Второй мировой войны. На месте строительства элитного жилого комплекса «Прибужский квартал» в годы войны находилось гетто, здесь происходили и расстрелы евреев. Неподалеку находится памятник 34 тысячам жертв Брестского гетто.