Ученые: Порядок алкогольных напитков не влияет на похмелье 1 9.02.2019, 13:46

«Повышение градуса» не спасет, если вы выпили больше нормы.

Ученые из Виттенского университета в Германии заявляют, что последовательность употребления различных видов алкогольных напитков не связана с вероятностью появления состояния похмелья и степенью его тяжести. Об этом говорится в материале на сайте Оксфордского университета.

У англичан и немцев есть негласное правило "не понижать градус" - пить сначала пиво, а потом вино, а в обратном порядке не советуют.

В эксперименте участвовали 90 человек от 19 до 40 лет. Их разделили на три группы.

Два дня в баре одна группа сначала пила три кружки пива, потом четыре бокала вина, а другая наоборот - сначала четыре бокала вина, а потом три кружки пива. Третьи пили только пиво или вино.

Исследование проводили с пивом от Carlsberg (5% алкоголя) и белым вином Edelgräfler 2015 года по 11% алкоголя.

Рвота чаще наступала у участников третьей группы, которые пили только один определенный напиток. Через неделю их поменяли местами и повторили эксперимент.

Согласно выводу ученых, похмелье появлялось у всех примерно с одинаковой частотой. Степень его тяжести зависела не от последовательности распития, а от уровня содержаня спирта в организме. Таким образом исследователи опровергли мнение, что во избежание похмелья следует соблюдать некую последовательность употребления алкоголя и не "повышать градус".