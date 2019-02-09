NYT узнала о заменивших PDVSA сделки с США поставках «Роснефти» 9.02.2019, 18:44

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Российская нефтяная компания обеспечивает попавшую под санкции венесуэльскую PDVSA «жизненно важными нефтепродуктами».

После введения США санкций против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) «Роснефть» согласилась обеспечивать ее «жизненно важными нефтепродуктами в обмен на венесуэльскую нефть». Об этом без указания источников информации сообщает американская газета The New York Times (NYT). Таким образом российская компания «частично заменит утраченные [PDVSA из-за санкций] американские поставки», считают два нефтяных трейдера и два партнера венесуэльской фирмы, знакомые с этим вопросом, пишет РБК со ссылкой на NYT. Подобные сделки, по ее данным, позволяют PDVSA продолжать функционировать без доступа к международной банковской системе.

До введения санкций, как поясняет газета, Венесуэла импортировала из Соединенных Штатов около 120 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Венесуэльцы смешивали более легкую американскую нефть с собственной вязкой сырой нефтью, чтобы она могла течь по трубопроводам в порты. Американские поставки были приостановлены на прошлой неделе.

Тогда же, продолжает издание, официальные лица из венесуэльской нефтегазовой компании уведомили партнеров: «Страна обеспечила поставки бензина до конца марта, предотвратив [на некоторое время] неизбежный энергетический кризис, вызванный американскими санкциями».

Представитель «Роснефти», комментируя NYT информацию о поставках PDVSA, заявил, что компания преследует в Венесуэле только деловые интересы. Комментировать любые бартерные сделки с PDVSA он отказался.

Эксперты NYT в области энергетики пояснили газете, что характер мирового рынка нефти таков, что Венесуэла сможет сохранить некоторый доход от нефти, снизив цену и найдя альтернативных клиентов в Азии. «В конце концов, всегда найдется кто-то, у кого нет сырой нефти и кто купит ее в ограниченном количестве», — говорит бывший управляющий активами американского нефтяного гиганта Chevron в Венесуэле и других странах Латинской Америки Али Мошири. Однако на подобные сделки покупатели, по его мнению, пойдут только в случае, если на нефть будет сделана «большая скидка».

Санкции в отношении PDVSA американские власти ввели 29 января. В тот же день в Вашингтоне пояснили, что США заблокируют $7 млрд в активах компании «плюс более $11 млрд потерянных экспортных поступлений». При этом американские власти пояснили, что продолжат выдавать временные лицензии, которые позволят проводить «некоторые транзакции» с PDVSA. Также сможет продолжить работу американская «дочка» венесуэльской госкомпании Citgo Petroleum, но только в случае, если полученные ею деньги не будут направляться в PDVSA, а останутся на заблокированных в США счетах.

Позже американский Минфин назвал условие возможного ослабления санкций. Для этого, по информации представителей ведомства, контроль над государственной PDVSA должен перейти к спикеру венесуэльского парламента Хуану Гуаидо, который в январе провозгласил себя президентом страны.