Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Москве из-за неисправности 2 9.02.2019, 20:19

В Шереметьево приземлился самолет «Аэрофлота» с проблемами с гидравликой.

В московском аэропорту Шереметьево после возникновения проблем с гидравликой приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот». Следователи после случившегося начали проверку, рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Лариса Марковец.

Инцидент, по ее данным, произошел ранее 9 февраля. Проблемы возникли у лайнера Sukhoi Superjet 100, который направлялся из Москвы в Прагу. На борту «сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы», указала собеседница агентства, добавив, что в момент происшествия в самолете находились пять членов экипажа и 53 пассажира.

В результате случившегося, по информации СК, никто не пострадал. «Посадка прошла без происшествий», — добавила Марковец. Остальных деталей об инциденте она не привела.