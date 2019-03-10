В феврале белорусы резко начали сдавать валюту 1 10.03.2019, 15:10

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В среднем белорусы за день продавали $22,9 миллионов.

За первые два месяца 2019 года белорусы продали на внутреннем рынке 1,35 млрд долларов. Из них в феврале было продано 668,6 млн, что на 15 млн долларов меньше, чем в январе. Такие данные приводит «Белсат» со ссылкой на Национальный банк Беларуси. В среднем белорусы за день продавали 22,9 млн долларов.

При этом физические лица за январь-февраль купили 1,29 млрд долларов. То есть чистая продажа за два месяца составилf 61,7 млн долларов. В феврале, по сравнению с январем, этот показатель увеличился почти в десять раз и составил 55,9 млн долларов.

Юридические лица-резиденты Беларуси в феврале купили 1,52 млрд долларов, а продали 1,48 млрд. Их чистая покупка составила 49 млн долларов. За январь-февраль они купили 3,1 млрд долларов, а продали 2,98 млрд. То есть чистая покупка валюты составила 115,7 млн долларов.

Юридические лица-нерезиденты Беларуси за два месяца купили 20,7 млн долларов, а продали – 138,9 млн, став чистыми продавцами валюты в размере 118,2 млн долларов.

С учетом того, что белорусы активнее продавали валюту, чем покупали, в целом за январь-февраль валюты было продано на 64,29 млн долларов больше, чем куплено. В том числе в феврале продажа валюты была на 93,6 млн долларов больше, чем покупка, тогда как в январе спрос на валюту превысил продажу на 29,36 млн.

Напомним, что рост продажи населением валюты предсказывал научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Олег Мозоль. В частности, он отмечал, что в ближайшие три месяца в Беларуси приходится уплата налогов физическими лицами, поэтому «люди будут сдавать валюту, чтобы платить налоги».