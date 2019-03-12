ЕС обновил список офшорных зон 2 12.03.2019, 19:14

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В черный список налоговых юрисдикций Евросоюза попали еще 15 стран.

Сегодня министры финансов Евросоюза обновили черный список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

В течение 2018 года Еврокомиссия провела оценку 92 стран по трем критериям: налоговая прозрачность, хорошее управление и реальная экономическая активность, а также по показателю - наличие нулевой ставки корпоративного налога.

По результатам проверки комиссии министры внесли в черный список 15 стран: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы Острова, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.

В 2019 году будет продолжаться мониторинг еще 34 стран, находящихся сейчас в сером списке, говорится в сообщении.

В Еврокомиссии говорят, что дальнейший отбор будет усилен за счет соблюдения обязательных критериев прозрачности, и к следующей оценке будут добавлены три страны G20 - Россия, Мексика и Аргентина.

Что касается последствий, государства-члены договорились о ряде контрмер, которые они могут выбрать для применения в отношении перечисленных стран, включая усиление мониторинга и проверок, взымание налогов, специальные требования к документации и положения, запрещающие злоупотребления.

В Комиссии также напоминают, что новые положения в законодательстве ЕС запрещают направлять или передавать средства ЕС через организации в странах, включенных в черный список налогов.

Ранее сообщалось, что популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.