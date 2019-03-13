В Польше трудоустроят роботов 1 13.03.2019, 22:32

Фото: centrumprasowe.pap.pl

В стране-соседке создали «Агентство трудовой занятости роботов».

Работодатели в Польше смогут брать на работу роботов. Они будут выполнять повторяющиеся и однообразные действия, а сотрудники займутся решением более сложных и ответственных задач, передает «Радио Польша».

В Польше 165 тысяч вакансий. С целью их заполнения HR-фирма Antal и IT-компания Pirxon создали «Агентство трудовой занятости роботов» (Agencja Pracy Robotów).

Оно будет поставлять роботов в различные организации: сначала на тестирование — от 7 до 40 дней, что меньше срока поиска работника, затем в аренду на месячную зарплату. Работодатель не будет платить за робота социальную страховку (ZUS) и другие взносы, а только ежемесячную заработную плату, аналогичную той, которую получает обычный работник.

Преимуществом робота является то, что он не берет отпуск, не болеет и может работать 24 часа в сутки, — отмечает Артур Скиба, руководитель HR-фирмы Antal.