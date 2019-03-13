Стало известно, когда в Беларуси начнут выдавать биометрические паспорта 1 13.03.2019, 22:51

фото с сайта belmarket.by

Биометрические паспорта будут бумажными.

Министерство внутренних дел 1 января 2020 года начнет широкомасштабную выдачу ID-карт, а также биометрических паспортов гражданина Республики Беларусь для выезда за границу. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ 13 марта глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

- Биометрические паспорта будут тоже бумажные. То есть они схожи, в принципе, с национальным паспортом гражданина Республики Беларусь, который мы оформляем до настоящего времени. Они будут просто иметь электронный носитель информации. Есть уже решение «президента» по данному вопросу: с 1 января 2020 года Министерство внутренних дел начнет широкомасштабную выдачу гражданам Республики Беларусь, а также иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, документов, удостоверяющих личность, в виде ID-карты с электронным носителем с соответствующей информацией, а также биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу, - сказал Бегун.

Глава департамента по гражданству и миграции МВД также рассказал, в чем преимущество биометрического паспорта.

- Во-первых, биометрический паспорт предназначен исключительно для выезда за границу. Он имеет 30 листов, предназначенных для проставления виз и отметок о пересечении границы. Кроме того, предполагается и планируется, что гражданин Республики Беларусь может одновременно иметь два биометрических документа для пересечения границы – для того, чтобы облегчить его мобильность. Кроме того, биометрический паспорт имеет так называемый электронный чип, где будут содержаться все его персональные данные.

Фактически, владелец биометрического паспорта вызывает меньше недоверия у представителей правоохранительных органов, а также у компетентных органов иностранных государств, которые отвечают за пересечение границы или за выдачу виз.

Кроме того, он имеет гораздо больше степеней защиты от подделки.