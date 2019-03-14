Bloomberg рассказал, когда закончится торговая война между США и Китаем 14.03.2019, 17:29

Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состоятся не раньше апреля.

В администрации Си Цзиньпина планировали провести ее в марте, сказал источник. Китайская сторона выступает за официальный государственный визит, а американская - за встречу лишь для подписания документа, пишет "Новое время" cо ссылкой на Bloomberg.

Саммит должен пройти на территории курорта Мар-а-Лаго во Флориде. По словам собеседников, он состоится не раньше конца апреля. При этом встречу еще могут отменить.

Напомним, в 2018 году администрация Дональда Трампа, сопротивляющаяся проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличение в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США ответные - взаимные пошлины достигли суммы более $100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Впрочем противостояние продолжается на локальном уровне: США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei), обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.

По итогам 2018 года дефицит торгового баланса США с Китаем вырос на $43,6 млрд - до $419,2 млрд.