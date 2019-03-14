Томас Тамилинас: Калиновский входит в пантеон главных национальных героев Беларуси 14.03.2019, 20:00

На памятнике повстанцам Калиновского в Вильнюсе появится надпись по-белорусски.

Эту информацию депутату литовского Сейма Томасу Тамилинасу подтвердил министр культуры Литвы Миндаугас Квиеткаускас.

«Появится место для белорусского языка, наряду с польским и литовским. Поскольку один из самых известных участников восстания — Калиновский — входит в пантеон главных национальных героев Беларуси, вполне понятно волнение белорусов по этому поводу. В Литве многое делается, чтобы усилить белорусское самосознание, популяризировать белорусский язык, а также распространять идеи демократии и прав человека в Беларуси», – написал на Facebook Томас Тамилинас.

В комментарии belsat.eu политик также отметил, что появление белорусского языка на монументе не было проблемой для официального Вильнюса.

«С литовской стороны не было проблемы сделать надпись по-белорусски. О проблеме министр культуры узнал от меня, потому что я имею постоянные контакты с Беларусью и многие мне писали и обращались приватно.

Поэтому не включить белорусский язык было не политическим решением, а техническим. Когда он узнал, что белорусов это беспокоит, он сразу сказал, что такую надпись сделают. Хотя белорусские власти официально никак не высказались и не заинтересовались этим».