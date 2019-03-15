Команда Зеленского ошиблась на $24 миллиарда, пообещав учителям повышение зарплаты 8 15.03.2019, 10:57

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В штабе шоумена признали ошибку.

Эксперты из команды кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского ошиблись в расчетах на $23,8 млрд, пообещав поднять зарплату учителей до $4 тыс в месяц, написала советник министра образования Иванна Коберник в Facebook, сообщает gordonua.com.

"Команда Зе собрала экспертов, все обсудила и посчитала, что учителям легко можно поднять зарплату до 4 тыс долларов. По их, озвученным в ролике, подсчетам, на это нужно "всего" 200 млн долл в год. Берем калькулятор и проверяем: 500 тыс учителей (округленно) умножаем на $4 тыс и получаем $2 млрд в месяц", – подчеркнула она.

Коберник отметила, что эксперты кандидата в президенты ошиблись в простом арифметическом действии.

"Нолики в каком классе учат считать? О других факторах, имеющих отношение к установлению зарплат, просто молчим, там это похоже непосильная задача", – добавила она.

В комментариях под видео пресс-служба Зеленского признала, что эксперты допустили ошибку.

"Признаем, что эксперт ошибся в просчетах. Для обеспечения достойной зарплаты учителей, понадобится значительно больший бюджет", – заявили в штабе кандидата в президенты.