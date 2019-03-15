«Кидают на окраины, в халупы» 3 15.03.2019, 13:22

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Как живут люди, чьи дома снесут из-за «стройки № 1» в Витебске.

В апреле в Витебске планируют снести аварийный Полоцкий путепровод, чтобы возвести новый и современный. Возле моста находится частный сектор. Часть домов снесут, а их жителей отселят в другие районы. Сайт tut.by пообщался с будущими переселенцами. Некоторые говорят, что уже десять лет сидят на чемоданах, но до сих пор точно не знают: когда и куда переедут. Однако понимают: на сей раз переезд неизбежен — «стройка номер один» в городе подобралась под самые хаты.

Ожидается, что под снос пойдут 9 домов на улицах Локомотивной, Титова, Мичурина, Ленинградской. Из них 4 дома — на балансе Витебского отделения Белорусской железной дороги.

На переселение жильцов в областном бюджете зарезервировали миллион рублей — такую сумму приводил журналистам первый заместитель гендиректора УКС облисполкома Веньямин Барсук. Люди переедут в квартиры на вторичном рынке.

«Сносу подлежит ряд жилых домов с высокой степенью износа, поэтому жильцов переселят по стандартной схеме. С собственниками провели переговоры, и никаких возражений не возникло», — говорил в ноябре 2018 года заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев.

Дом на Локомотивной: «Пока нам никаких бумаг не прислали: куда и когда переезжаем»

Дом № 4 на Локомотивной, принадлежащий железной дороге, разделен на половины, для двух разных семей. Глава одной из них — 72-летний Николай Иванов. Вместе с ним на площади 42 квадратных метра живут еще шестеро: жена, две дочери и три внука. Ожидается, что семье выделят «двушку» на «вторичке» площадью 44 «квадрата».

Николай Иванов, 72 года проживший в доме возле «чыгункі», уже и не представляет, как будет жить в квартире

— Дом этот построен в 1946 году. Я в нем родился и живу постоянно вот уже 72 года. Жилье это арендуем у железной дороги. До пенсии на ней трудились я, жена, теперь вот дочка работает — проводницей, — рассказывает Николай Калистратович.

Пенсионер приглашает в дом. По дороге говорит, что пока не знает конкретного адреса, куда придется переехать, и точной даты, когда к дому подъедет экскаватор, чтобы сровнять его с землей.

— Понимаете, мы сидим на чемоданах уже почти 10 лет: первые разговоры о сносе наших домов пошли еще в 2010 году. Короче, сносят нас, сносят — и все никак не снесут. Было даже, что предлагали новую квартиру на улице Богатырева, в Билево. Но потом эти разговоры затихли. Однако в этот раз, похоже, взялись за дело серьезно: стройка подступила к самой хате. Читали в газетах, что в апреле — снос зданий возле путепровода. Куда переедем? Своей будущей квартиры мы еще не видели. Ходят слухи, что ее нам дадут то ли на улице Золотогорской, то ли на Жореса, то ли в Рубе, а может, на худой конец, в Мишково. Но все это неточно. Так как мы не получили еще никакой официальной бумаги от властей, когда наш дом снесут и какое жилье нам предоставят.

Лариса Борисовна, жена Николая Калистратовича, подтверждает слова мужа:

— Никуда нас по этому вопросу не вызывали и письменно никто ни о чем не уведомил. Только позвонили соседке: «Передайте Ивановым, чтоб пришли в домоуправление». Дочка туда сходила, там сказали: «Вас собираемся переселять на Золотогорскую — в двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра. Если откажетесь, то тогда поедете в Мишково». Но квартиру на Золотогорской, о которой шла речь, так и не показали. Это ужас, когда ты сидишь и не знаешь, что тебя ждет.

Дом № 4 на Локомотивной находится рядом с Полоцким рынком. Рядом с жильем Ивановых, прямо возле калитки, находится стихийный базар. Семья говорит, что давно уже привыкла жить по соседству с рынком и железной дорогой

Николай Калистратович считает, что если бы не снос, то их дом простоял бы еще долго:

— Нет, это не ветхое здание, совершенно нормальный дом. За семь десятков лет тут был один капремонт. Да и мы сами смотрим за жильем, если надо, что-то ремонтируем.

— Нам тут удобно, все рядом — базар, вокзал, милиция, — шутит Лариса Борисовна.

— В шаговой доступности магазин. И огородик тут у меня, и цветник — как я буду без них, не представляю. И транспорт нормально ходит. А когда был трамвай — вообще было здорово! (С 15 ноября в Витебске прекратили работу трамваи маршрутов № 4, 6, 8, 9. — Прим. TUT.BY). Кстати, мы к шуму за столько лет привыкли: на железную дорогу внимания даже не обращаем. И когда рядом было трамвайное кольцо — тоже не страдали от звона транспорта.

— А я уже даже и не представляю, как это — не ходить за водой в колонку, не топить печку. Я же так всю жизнь прожил, — признается Николай Калистратович.

— Неужели совсем не хочется переехать в более благоустроенное жилье?

— Знаете, когда дети были малые, мы, конечно, хотели квартиру, — говорит Лариса Борисовна. — А сейчас — уже нет: вдруг загонят на какой высокий этаж, так мы с него и не спустимся. Очень страшно переезжать. Особенно страшно, что могут дать какой-то незнакомый район. Пусть уже будет вторичное жилье, пусть какое угодно, но чтоб в родном районе, возле Полоцкого рынка. А та Золотогорская… Мы даже не знаем, где эта улица.

— Это в Первомайском районе, там неподалеку улица Карла Маркса и Юрьева горка.

— Ой, нет! Ни одному старику не хочется покидать насиженное место. Консерваторы мы уже. Тем более неизвестно, какая она будет — та квартира. Жильцы домов, определенных под снос на улице Титова, ходили, смотрели жилье: им, в отличие от нас, предоставляли квартиры на выбор. Так одна соседка рассказала, что они без ремонта, в довольно страшном состоянии.

В администрации Витебского отделения Белорусской железной дороги TUT.BY сообщили, что жильцам четырех домов, которые относятся к их ведомству, предоставят шесть квартир на вторичном рынке:

— Это будут квартиры такой же площади, как и то жилье, где граждане проживают сейчас. Жильцов переселят на улицы Ленинградскую, Золотогорскую и «Правды». Это жилье на вторичном рынке, но оно соответствуют всем санитарным нормам.

Дома на Титова: «Соседка смотрела квартиры, которые предлагали. Сказала: «Кошмар!»

Обе одноэтажные кирпичные постройки стоят прямо под самым путепроводом, поэтому их судьба, к сожалению многих любителей витебской истории, предрешена. Тем более, что на домах нет охранных табличек, указывающих на то, что они — памятники, охраняемые государством.

В дореволюционных домах уже никто не живет. А два соседние деревянные здания — № 6 и № 8 — пока заселены. Мы застали дома жильца одной из квартир в доме № 6 — Александра Яцковского.

Мужчина рассказывает, что 20 лет назад купил здесь полдома (недвижимость приватизирована), также ему принадлежат 4 «сотки» земли. Вторая половина дома и такой же участок — в собственности соседки.

Александр живет с бывшей женой:

— Мы развелись десять лет назад, но я решил, что не по-человечески выкинуть на улицу бывшую жену. Тем более что ее сын на тот момент был еще подростком. Сейчас пасынку — 26 лет, и он ушел, снимает жилье. А мы с бывшей супругой так и живем под одной крышей, но каждый сам по себе.

Хозяин дома говорит, что другое жилье — площадью 30 квадратных метров — предоставляют только ему одному:

— Ссылаются на то, что в сносимых домах имеют право на предоставление жилья только собственник и его семья. А поскольку мы с женой — в разводе, а ее сын мне неродной, то, выходит, они окажутся на улице? Я задал чиновникам вопрос: «А куда вы выкинете мою бывшую супругу и ее сына? Под мост?». Ответ был такой: «А это их трудности. Или, если хотите, пропишите их у себя в той квартире, которую вам дадут, а потом выпишите».

Александр Яцковский утверждает, что пока не видел квартиру, где будет жить:

— Мне еще ничего не предлагали. А вот соседка ходила, посмотрела два места. Говорит: «Вообще кошмар!». Кидают куда-то на окраины, в какие-то, как мы считаем, халупы. Но в УКСе думают иначе, там соседке сказали: «Все довольны, всех все устраивает. А вы тут панику наводите».

Мужчина показывает в своем мобильном телефоне снимки, которые, по его словам, соседка сделала в квартирах, которые ей предлагали для переезда:

— Вот пусть люди посмотрят и скажут, можно ли тут жить.

Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов — прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.

Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок — до 2021 года.

Сейчас на объекте, который власти называют «стройкой номер один в Витебске», рабочие ставят буронабивные сваи и монолитные опоры. Одновременно переустраивают коммуникации: газопровод, ливневую канализацию, электро-, водопроводные и тепловые сети, линии связи.

Длина старого путепровода — 85 метров, ширина — 16 метров. Ожидается, что новый мост будет в длину 144 метра, а в ширину — 45 метров.

Работы потянут на почти 100 млн рублей. Из них 40 млн рублей планируют потратить в этом году, остальную сумму — в 2020 году.

Большую часть денег рассчитывают получить в счет кредита от Банка развития, а также включив Полоцкий путепровод в Государственную инвестиционную программу на следующий год.

Полоцкий путепровод (Полоцкий виадук) проходит через железнодорожную линию. Соединяет улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской и обеспечивает связи дорожной сети города в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга.