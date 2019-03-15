Социологи из ЕС представили свой рейтинг кандидатов в президенты Украины 9 15.03.2019, 13:24

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Во второй тур выборов могут пройти Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Бойко.

По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала бы свои голоса за Владимира Зеленского (23,1%), Петра Порошенко (14,3%), Юлию Тимошенко (14,3%) и Юрия Бойко (13,9%). Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium- Ukraine Research Institute, Бельгия), пишет korrespondent.net.

Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Анатолий Гриценко – 8,6%, Олег Ляшко – 5,1%, Руслан Кошулинский – 3,1%, Игорь Смешко – 1,9%, Александр Вилкул – 1,7% и Илья Кива – 1,2%.

"В Украине есть четыре реальных кандидатов на прохождение во второй тур президентских выборов. Небольшая разница в их нынешнем рейтинге не дает оснований делать какие-то точные предположения относительно того, кто именно станет следующим президентом или войдет до второго тура. В течение следующих недель "Большая четверка" кандидатов останется без изменений. В нее и в дальнейшем будут входить Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко", - говорится выводах социологов.

Снятие Евгением Мураевы своей кандидатуры в пользу Александра Вилкула имело нулевой эффект и никаким образом не увеличило рейтинг Вилкула. По мнению исследователей, после попадания Мураева в санкционный список РФ и обвинений в сотрудничестве с украинскими спецслужбами часть разочарованных избирателей решила поддержать Владимира Зеленского, а другая – Юрия Бойко, который остается едва ли не единственным политиком с незапятнанной репутацией на этом электоральном поле.

Снятие Андреем Садовым своей кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко также не дало немедленного результата, но, принимая во внимание разветвленные сети их региональных отделений, преимущества такого объединения можно будет оценить ближе к парламентским выборам.

Что касается парламентских выборов, шансы на прохождение в следующий состав украинского парламента имеют следующие партии: Слуга народа Владимира Зеленского (18,0%), Батькивщина Юлии Тимошенко (14,9%), Оппозиционная платформа – За жизнь Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука (14,5%), Блок Петра Порошенко Солидарность (9,1%) и Гражданская позиция Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова и Андрея Садового (6,1%).

Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%), Свобода (3,1%), УКРОП (1,4%), Оппозиционный блок – Партия мира и развития Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,4%), Социалистическая партия Украины Ильи Кивы (1,3%) и другие, имеют меньшие шансы на победу в парламентских выборах.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 11 по 12 марта 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.