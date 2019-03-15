США расширили антироссийский санкционный список по Украине 1 15.03.2019, 19:05

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В расширенный список попали российские чиновники.

Соединенные штаты Америки расширили список санкций против России из-за продолжения агрессии в отношении Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США, опубликованном 15 марта, пишет «Гордон».

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло шесть человек и восемь юридических лиц в санкционный список в ответ на продолжающуюся агрессию РФ в Украине", – сообщили в ведомстве.

В частности, под санкции попали четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению на украинских моряков в Керченском проливе, отмечается в заявлении.