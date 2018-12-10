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«Слава Украине!»: Раненые украинские моряки написали письма из СИЗО

  • 10.12.2018, 21:00

Члены экипажа катера «Бердянск» рассказали об условиях содержания в московском СИЗО.

Украинские военные моряки, члены экипажа катера "Бердянск" Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, которых удерживают в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, отослали письма ТСН, в которых рассказали о своем состоянии и лечении после ранений.

Ребята пишут, что совершенно отрезаны от общения с внешним миром, а также не знают ничего о своих коллегах, которые находятся в другом изоляторе.

"Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания", – сообщил Эйдер.

Он признался, что "возненавидел песни с "Русского радио", но другого источника информации в камере нет.

"Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешение и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину... Звонок совершить не могу, потому что нет средств на счету. Удачи. Слава Украине!" – написал моряк.

Его товарищ Артеменко отметил, что из-за плохого знания русского попросил сокамерника написать письмо.

"Состояние моего здоровья хорошее, иду на поправку. Мне здесь оказывают необходимую медицинскую помощь. Каково состояние дел у ребят, мне неизвестно, поскольку содержимся в разных камерах. Находясь здесь, думаю, ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны предпринимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой", – говорится в послании члена экипажа катера "Бердянск".

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненных украинцев – Артеменко, Эйдера и Василия Сороку – поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

6 декабря советник командующего Военно-морскими силами Украины Виктория Христенко сообщила, что у одного раненого украинского моряка тяжелое ранение ног, у другого – травматическая ампутация пальцев кисти.

По словам украинского консула в Москве Альберта Чернякова, который 7 декабря посетил украинцев в "Матросской тишине", у них осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет – кости и суставы целы.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что 6 декабря встретилась с ранеными украинцами в СИЗО. По ее словам, медики оценили полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести. Содержатся моряки в медицинской части, "в просторных, чистых камерах с большими окнами", их "усиленно" кормят, добавила она.


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