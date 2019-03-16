Немцы назвали лучшие б/у автомобили 2 16.03.2019, 13:02

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Девять из десяти – продукция немецких автопроизводителей.

Немецкая компания TÜV, занимающаяся надзором за техническим состоянием автомобилей, опубликовала данные о надежности подержанных машин. На основе этой информации журнал Autobild составил рейтинг лучших б/у автомобилей, пишет «Твоя машина».

За основу при составлении рейтинга брались такие критерии, как надежность, потеря стоимости с начала эксплуатации, удобство, соотношение цена/качество.

В десятку лучших подержанных автомобилей немцы включили модели, которые этого полностью заслуживают. Причем девять из десяти – продукция немецких автопроизводителей: Audi (A1, A4/A5 и Q3), Volkswagen (VW Golf Sportsvan), Мercedes-Benz (А-Class, C-Class, GLK и B-Class), а также Porsche (модель 911).

Только одну подержанную «иномарку» немцы посчитали достаточно надежной, чтобы её поставить наравне с немецкими машинами. Речь идет про южнокорейский субкомпактный хэтчбек Hyundai i20.

Ранее TUV Report-2018 опубликовал десятку лучших подержанных автомобилей в ценовой категории до 4 000 евро. В нее вошли: Ford Fusion, Honda CR-V, Mazda 2, Mercedes-Benz A-Class, Mitsubishi Colt, Opel Agila, Peugeot 107, Toyota Avensis, Toyota Corolla, VW Golf Plus.