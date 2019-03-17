«Думала, это рай»: минчанка отказалась тренировать на Мальдивах за $3 тысячи 9 17.03.2019, 10:36

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Фото: tut.by

Всю жизнь белоруска мечтала уехать в теплую страну.

Анжелика Воробей по образованию переводчик, но истинное удовольствие ей приносят тренировки со штангой. Всю жизнь Анжела мечтала уехать в теплую страну. Это сильное желание заставило ее рискнуть и отправиться работать на Мальдивы, пишет tut.by.

У Анжелики спортивная семья: мама — преподаватель аэробики, папа увлекается легкой атлетикой и даже сегодня в свои 60 регулярно выходит на пробежку. В 10−11-м классе девушка ходила на тренировки к маме, но за питанием особо не следила, результата от них не было. Однако уже тогда Анжела четко понимала, что разного рода физические нагрузки ей нравятся.

Фото из личного архива

Более продуктивно девушка стала заниматься во время учебы в институте. Анжелика училась на переводчика в БГУ и регулярно посещала тренажерный зал.

— Занималась я без тренера, сама изучала технику выполнения упражнений. Особенно привлекали силовые нагрузки. Посещала курсы по фитнесу, но все, что на них преподавали, не заходило. Сделала вывод, что «поскакушки» — это точно не мое.

Закончив университет, Анжелика пошла работать на Минский завод игристых вин логистом. Со слов девушки, страшно скучная и неинтересная работа.

— Когда представляла, что всю жизнь буду ходить через проходную и сидеть от звонка до звонка, перекладывая бумажки, на душе становилось грустно. К тому же погода. У нас же в Беларуси большую часть года холодно, а я очень люблю тепло.

У Анжелики появилось желание уехать в теплую страну. Первый опыт — Турция. Туда девушку пригласили работать аниматором.

— Страшновато было, конечно, в 22 года ехать в мусульманскую страну, где отношение к женщинам, мягко говоря, иное. Мама была категорически против. Рассказывала мне, как там у девушек паспорт отнимают и увозят непонятно куда. Но я твердо стояла на своем.

В Турции Анжелика проработала девять месяцев. Преподавала степ и аэробику. По возвращении в Беларусь девушка снова стала искать работу за рубежом. Разместила резюме на англоязычных сайтах. Через некоторое время ее пригласили работать персональным тренером на Мальдивы.

— Мне позвонили из одного агентства, предложили свои услуги: они ищут работодателя, он меня оформляет, а после этого я плачу агентству 400 долларов. Я согласилась. Мое собеседование проходило по скайпу. Как я узнала уже после, я понравилась своей улыбчивостью и открытостью.

Самолет Анжелики приземлился в столице Мальдив — Мале в конце января 2016 года. Оттуда девушку отвезли на остров и разместили в деревне для персонала около отеля. Здания там трехэтажные, планировкой напоминают белорусские общежития. В комнате живут по два, три человека. Проживание и питание Анжеле оплачивала компания.

— Требования к моей должности были высокие, начиная от полного знания анатомии до сведений по диетологии. Все тренировки должны были проходить только на английском. Нельзя было допускать ошибок, ведь клиенты платили большие деньги. К слову, одна персональная тренировка стоила там 250 долларов, а снять номер на сутки можно было за 40 тысяч евро. Для меня это были немыслимые деньги, и я понимала, что должна соответствовать.

Чтобы тренировать, Анжелике нужно было получить сертификат международной школы ISSA по подготовке тренеров. Она прошла онлайн-обучение и приступила к работе. Специфика в отеле была такой: клиент просматривает всю базу тренеров в своем номере на экране и выбирает того, кто понравился. Когда Анжелика приходила на работу, она по базе могла посмотреть, сколько тренировок на сегодня запланировано.

— Люди, как правило, просили больше кардионагрузок. Ни у кого не было цели сделать рельефное тело. Главное — не набрать за отдых. Поэтому все стремились больше побегать, попрыгать, чтоб быстрее сжечь калории, которые съели за день.

В отель приезжали постояльцы со всего мира, много было британцев. Анжелика говорит, что мельком видела на Мальдивах Бэкхема и Стэтхема, Баскова и Сюткина.

— Вообще могу сказать: чем больше у человека денег, тем он проще себя ведет. Я думала, что не смогу найти общего языка с людьми, у которых большое состояние, но оказалось, они намного проще, чем я себе представляла.

Спустя полгода на Мальдивах Анжелика поняла, что скучает по дому. Поначалу казалось, это рай, а потом осознала, что начала деградировать.

— Мне не хватало развития. Семь дней в неделю мы работали. Персонал — один и тот же. Вокруг вода, и даже в выходной некуда сходить. Нас возили в столицу в торговые центры, но я очень не любила эти поездки. Местные жители смотрели на меня, как на чудо, фотографировали, пальцем показывали. Все потому, что я блондинка, а они темноволосые со смуглой кожей. В магазинах тоже особо ничего не купишь, так как вся одежда там была для мусульманских женщин.

Проработав больше десяти месяцев, Анжелика сообщила, что будет расторгать контракт раньше срока. Владелец не был доволен, так как пришлось искать нового человека, но неустойку платить не заставил. Анжелике оплатили билет обратно, и она вернулась в Беларусь.

Фото из личного архива

— Я рада, что в моей жизни был такой опыт. Уезжая туда, не рассчитывала заработать больших денег, но у меня это получилось. Каждый месяц там я получала до 3 тысяч долларов. В итоге, вернувшись в Беларусь, я смогла купить машину и пять месяцев не работала, а путешествовала по миру.

История Анжелики звучит сказочно: тут и Мальдивы, и хороший доход — но трудоустройство за рубежом всегда связано со многими рисками. И сценарий, которого так опасалась мама девушки, вполне мог бы воплотиться в реальность.

— Я не утверждаю, что случаев, когда, например, в отеле постояльцы ведут себя развязно по отношению к тренерам, вообще не бывает. Но там, где работала я, ни ко мне, ни к коллегам никто не приставал. Руководство тоже относилось очень уважительно, понимая, что мы из другой страны.

По возвращении в Минск девушка устроилась в фитнес-клуб. Но оставаться насовсем здесь ей бы не хотелось: неплохо было бы, говорит она, попробовать жить в Испании.