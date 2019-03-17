Путин идет ко дну 6 17.03.2019, 12:07

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Фото: AFP

Кремлевскую империю предупредили о распаде.

Украину в ближайшие семь лет ждут глобальные позитивные перемены и экономический рост. А Российскую Федерацию, наоборот, ждет распад и падение путинского режимаю Об этом в интервью "Апострофу" рассказал астролог Влад Росс. Также он раскрыл, каких изменений стоит ожидать на политическом небосклоне Украины и что звезды говорят об окончании войны на Донбассе.

- Что ждет Украину - процветание или кризис?

- Дело в том, что Уран как раз 8 марта входит в зодиакальный знак Тельца. Уран - это большие перемены. Украина и по Григорианскому календарю, и физически связана именно с этим знаком зодиака, а он входит на целых семь лет. То есть нас ждут семь лет тотальных перемен в стране, семь лет разрубания гордиева узла коррупции, экономический рост, начиная с 2021 года, когда соединятся две планеты, самые большие в солнечной системе - Юпитер и Сатурн - в знаке Водолея. У нас будет очень большое преображение, но украинцы не должны упустить этот шанс, предоставленный Ураном, начиная с 8 марта.

Благодаря Урану и его вхождению в зодиакальный знак Тельца, может полностью измениться политическая ситуация в Украине: кто сегодня был сверху, завтра будет уже внизу. Поэтому я придерживаюсь своих прогнозов, что победит "темная лошадка", человек, от которого никто не ожидает, что он станет президентом.

- То есть эти изменения в следующие семь лет будут все-таки благоприятными?

- Они нас приведут к тому, что в 2024 году появится возможность реального присоединения к НАТО и Евросоюзу, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца. Юпитер – это большое счастье, а Телец - это наша страна. Когда мы проводили Евро-2012, Юпитер был в Тельце, и мы блестяще это сделали. То есть страна была на подъеме. И вот через 12 лет, в 2024 году снова появятся такие шансы.

- Сегодня можно услышать мнение, что беглый президент Янукович может вернуться в Украину. Насколько это реально?

- Он мечтает об этом. Он - это зодиакальный знак Рака. Рак - это всегда родина, это мечты о том, чтобы вернутся к себе на родину, к себе в страну. Скорее всего, так оно и произойдет, когда, возможно, каким-то образом Донбасс получит определенный статус, Янукович вернется к себе на вотчину, на Донбасс. Его Донецк, именно туда он может вернуться, но только не в нашу страну.

- Насколько реально, что в ближайшие годы в России произойдет смена власти и Путин уйдет?

- Путин точно не дотянет дальше, чем 2021 год, потому что именно королевская комбинация звезд, которая меняет все тренды - Сатурн и Юпитер входят в зодиакальный знак Водолея, связанный с Россией, значит, стоит ожидать поворота стратегий, некоего вектора развития страны. То есть после 21 декабря 2020 года путинский режим однозначно и бесповоротно падет.

Великий средневековый пророк, который предсказал его приход к власти, говорил, что Путин уйдет в путину. Он просто может уйти куда-то на дно, его либо утопят, либо еще что-то. По крайней мере, его приход к власти, когда утонул "Курск" (российский атомный подводный крейсер, затонул 12 августа 2000 года, - "Апостроф") о многом говорит. Даже фамилия Путин - от слова "путина". А на самом деле, у него финно-угорские корни, поэтому Путин никакой не русский, забудьте про это, посмотрите на его финно-угорскую физиономию, и в переводе с финно-угорского языка "пут" - это котел. А котел - это разжигание войны, вплоть до того, что при его правлении возможна атомная война.

У Нострадамуса, кажется, 70-й катрен, 10-я центурия, сказано: 1999 год, седьмой месяц, по старому стилю - это восьмой, будет воскрешение великого правителя Чингисхана; до и после его правления будет царствовать Марс, то есть планета войны. Я смотрел, выбирал, только Путин в этот момент был назначен приемником Ельцина, 9 августа 1999 года в ауре самого страшного затмения на территории Европы. Просто везде его было видно, прямо среди белого дня, было полностью закрыто солнце на очень длительный период. И в этот момент пришел Путин, который может развязать атомную войну. Нострадамус, по крайней мере, такой сценарий предвидел. Дай бог, чтобы он не сбылся.

- А во время правления Владимира Путина возможно ли, что в Украине будут какие-то новые вспышки сепаратизма или аннексия каких-то территорий?

- Нет, это уже в прошлом. Но 2020 год опасен, ведь Путину вообще не нужен Донбасс. Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области в Крым. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год. Но, я думаю, после 2021 года путинский режим уйдет. То есть нам осталось недолго ждать. В 2021 году я уже не вижу войны на Донбассе.

- Многие военные эксперты говорят, что не стоит очень радоваться возможной смене власти в России, так как это несет большие риски для Украины.

- Мы только от этого выиграем. Распад Российской Федерации начнется после вхождения Плутона в знак Водолея. Плутон - это смерть и преобразование, а Водолей - это знак России, он войдет туда з 2024 года, уже в 2025 - он будет точно там. Поворотным для России будет 2025 год - она начнет разваливаться. Первыми отвалятся Чечня и Кавказ.

- То есть вы не видите рисков для Украины в случае распада РФ?

- Наоборот, будет усиление позиций нашей страны в мире. Но шовинистические настроения даже таких политиков, как Навальный, который сказал: "Крым - не бутерброд, чтобы его отдавали назад", не исчезнут, естественно, эта имперская политика будет продолжаться и в дальнейшем, но без такого наносного тупизма, без такой шизофрении, как у Путина, с необходимостью постоянно развязывать войны.

- Возможна ли в современном мире третья мировая война?

- Третьей мировой войны не будет, весь мир точно не будет воевать. Но какие-то конфликты и военные действия, я не исключаю. Это может быть на Дальнем Востоке. И две страны, претендующие на мировые войны - США и Китай, это между ними может развязаться конфликт, даже неожиданно. Тем более, Ким Чен Ын не договорился с Дональдом Трампом, поэтому вообще может быть все, что угодно: и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и даже между Индией и Пакистаном, которые также имеют атомное оружие. Хорошо, что эта война ни коим образом не коснется нашу страну.