Журналистка из Бобруйска: Наш двор превратился в «китайскую стену» 2 17.03.2019, 12:17

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Фото: bobruisk.ru

Расстояние от подъезда до остановки бобруйчане преодолевают, как сложный квест.

Об этом «Вечернему Бобруйску» написала Елена Подолинская, работник СМИ:

– Волнует удручающее состояние двора нашего дома на Ульяновской, 49 – это, так называемая, «китайская стена». Света во дворе нет, хотя предполагается, что он там должен быть. Все проходы, арки и проезжая часть в ямках, колдобинах, торчащей щебенке. Спускаешься со ступенек и боишься, что сейчас оступишься и упадешь, а то и переломаешь себе руки и ноги. Так как я всегда на каблуках, мне приходится каждый день расстояние от подъезда до остановки преодолевать как «дорогу смерти». Я понимаю, что руководство города старается «пригладить» и содержать в порядке хотя бы центральные дороги, но жильцам таких запущенных дворов, как наш, от этого не легче.

Волнуют цены, опережающие зарплату, холодное помещение, в котором работаю. Приходится целый день сидеть в верхней одежде.

И вообще после смерти мужа, около 7 лет назад, в жизни моей нет смысла, желаний, целей. Хотя есть близкие, родные. Радует внучок Давидик. Мой стаж бабушки — 1 год и 9 месяцев. Это самый большой бонус в моей жизни, абсолютное счастье и бессознательная любовь! Где-то слышала выражение: «Дети — пчелы, внуки — мед», я полностью согласна с этим высказыванием. Раньше я боялась слова «бабушка», а сейчас просто таю от того, что внучок на своем языке, не всегда понятном для меня, произносит это слово. Давидик для меня как солнце в окошке, которое заставляет забыть о своих проблемах и трудностях.