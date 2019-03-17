Меркель 2.0? Никита Жолквер, DW

17.03.2019, 16:15

Фото: EPA/UPG

100 дней Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

17 марта исполняется 100 дней с тех пор, как новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее имя и фамилию в Германии принято сокращать до аббревиатуры АКК. 7 декабря прошлого года на съезде в Гамбурге христианские демократы незначительным большинством проголосовали за фаворита канцлера Ангелы Меркель, решившей уйти с поста лидера партии.

Ожидалось, что АКК будет продолжать политический курс Меркель, заметно сдвинувшей партию консерваторов с правого фланга в либеральный центр. Многие были уверены, что впредь ХДС будет возглавлять "обновленная копия" прежнего председателя, "Меркель 2.0". Насколько верным оказался такой прогноз в отношении человека, который, возможно, станет следующим кандидатом консерваторов в канцлеры?

АКК и миграционный кризис

За минувшие три месяца стало ясно, что новая и бывшая председатели ХДС отнюдь не во всем единомышленницы. Это касается, в первую очередь, их подходов к вариантам преодоления миграционного кризиса и отношения к беженцам вообще.

Летом прошлого года правительство Германии едва не развалилось из-за того, что Меркель ни в какую не была готова пойти навстречу министру внутренних дел, настаивавшему на возможности закрывать немецкие границы. В отличие от канцлера Меркель, Крамп-Карренбауэр считает такой инструмент приемлемым, хоть и в качестве "крайней меры" ("Ultima Ratio"), как она заявила в интервью телеканалу ARD.

Куда меньше, чем канцлер, Аннегрет Крамп-Карренбауэр уделяет внимание проблеме интеграции беженцев, их адаптации к жизни в немецком обществе. На недавнем совещании в штаб-квартире ХДС под руководством нового председателя партии речь шла преимущественно не об этом, а о более строгих критериях предоставления убежища в Германии, усилении контроля на внешних границах ЕС, ускорении и упрощении депортации непризнанных беженцами мигрантов, ограничении их возможностей обжаловать отказы в судах, о санкциях против государств, не желающих принимать обратно своих граждан.

Позиция по вопросу беженцев

Впрочем, и раньше, когда АКК занимала пост премьер-министра Саара, а до того - главы МВД этой федеральной земли, она занимала четкую позицию в вопросе с беженцами.

Пока по всей Германии спорили, допустимо ли делать юным беженцам рентген кисти, чтобы установить их истинный возраст, в Сааре такую практику активно применяли. И выяснялось, кстати, что до трети якобы несовершеннолетних соискателей убежища занижали свой возраст.

Позднее Крамп-Карренбауэр требовала депортировать сирийцев, совершивших в Германии преступление, несмотря на то, что на их родине продолжалась гражданская война. Между тем в страны, охваченные войнами, по немецким законам нельзя высылать даже преступников.

Нового председателя ХДС Крамп-Карренбауэр беспокоит усиление ислама в немецком обществе - как следствия притока беженцев из мусульманских стран в Европу. Особенно тревожат ее те "течения ислама, которые несовместимы с нашими представлениями об открытом обществе", написала она в большой статье, опубликованной 10 марта в газете Welt am Sonntag.

Лидер христианских демократов считает, что Европе следует "дать импульс развитию ислама такого образца, который соответствовал бы нашим представлениям о ценностях". Под "нашими" верующая католичка понимает христианские ценности и предлагает учредить в самой Европе учебные заведения, в которых обучали бы будущих имамов.

Ответ АКК президенту Франции

Статья в Welt am Sonntag стала ответом АКК на пламенный проевропейский призыв, с которым Эмманюэль Макрон выступил 4 марта во всех странах ЕС. К инициативам президента Франции, направленным на радикальное реформирование и обновление Европейского Союза, АКК отнеслась более сдержанно, чем раньше это делала Ангела Меркель.

Евроскептикам из числа консерваторов наверняка понравился довольно резкий отказ председателя ХДС поддержать французские предложения, реализация которых могла бы иметь для Германии негативные финансовые последствия. Одновременно - в отличие от Меркель - Крамп-Карренбауэр сильнее подчеркивает "самостоятельную ответственность национальных стран" и более активно выступает против превращения ЕС в "европейское супергосударство".

АКК и аборты

Отличаются взгляды АКК от тех, которых придерживается Меркель, и по другим вопросам, вызывающим споры между консервативно и либерально настроенными немцами.

Это, например, тема абортов. В отличие от Ангелы Меркель, АКК была категорически против недавней либерализации параграфа 219а Уголовного кодекса, запрещавшего публичное информирование об услугах по прекращению беременности. "Охрана жизни - родившейся и еще не родившейся - имеет для ХДС первостепенное значение", - написала Крамп-Карренбауэр в своем Twitter.

За время, прошедшее после избрания председателем ХДС, АКК то и дело произносила фразы, ласкающие слух консерваторов, приверженных прежним традиционным ценностям и моральным нормам. К числу таких выступлений многие в Германии отнесли и одну из ее недавних карнавальных шуток.

Никита Жолквер, DW