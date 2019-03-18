Задержали начальника Новогрудской налоговой инспекции 5 18.03.2019, 11:00

2,077

Чиновника подозревают в получении взяток.

СК по Гродненской области возбудил уголовное дело в отношении начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Новогрудскому району, подозреваемого в получении взяток, сообщает сайт Следственного комитета.

Установлено, что начальник налоговой инспекции по Новогрудскому району получал от индивидуальных предпринимателей в качестве взяток материальные ценности и приобретал выгоды имущественного характера, предоставляемые исключительно в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение входящих в его компетенцию вопросов. В частности, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство.

В частности, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство.

С санкции прокурора в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, наложен арест на его имущество, в т.ч. транспортное средство.

Дававшие начальнику налоговой инспекции взятки, будут освобождены от уголовной ответственности, если в отношении них имело место вымогательство взятки, либо если после дачи взятки они добровольно заявят о содеянном.