Попугай в тайне от хозяйки научился делать покупки через интернет 2 18.03.2019, 11:08

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Домашний питомец жительницы Великобритании облюбовал онлайн-площадку Amazon.

Анекдоты про нецензурно выражающихся попугаев наверняка слышал каждый. Но, как выяснилось, сквернословие не самый страшный порок, которым может обладать экзотическая птица. В этом убедилась жительница Великобритании, приютившая дома очень одинокого попугая, пишет Bigpicture.

В одном британском приюте для животных жил себе попугай Рокко, которого никто не хотел забирать. Дело в том, что птица отличалась скверным крикливым характером, который усугублялся тем, что бывший хозяин научил ее грязно ругаться. Работница приюта пожалела попугая-сквернослова и решила дать ему шанс на исправление, забрав домой.

Марион Вишневски, а именно так звали добрую женщину, отлично знала о недостатках Рокко и надеялась, что матерщинник забудет о своей привычке в новой обстановке. Поэтому Марион была искренне рада, когда увидела, что птица нашла себе развлечение — общение с «умной» колонкой Amazon Echo.

Девайсы этой серии имеют подключение к интернету и оборудованы голосовым помощником по имени Алекса, помогающим управлять их функциями. Птица научилась включать устройство, а также приспособилась выбирать музыку и мило беседовать с голосовым помощником в отсутствии хозяйки.

Вишневски умилялась до слез, когда наблюдала как некогда брутальная птица нежно воркует с электронным устройством, доверительно уткнувшись в него головой. Когда беседы надоедали, Рокко был не прочь потанцевать под что-то энергичное, желательно роковое. Но иногда Марион заставала питомца и за прослушиванием романтичных баллад.

Но идиллия продлилась недолго, так как попугай неожиданно открыл для себя торговую онлайн-площадку Amazon. Сервис позволяет заказать с доставкой на дом что угодно, начиная от пакетика орешков, заканчивая лимузином. Теперь, приходя домой, хозяйка Рокко первым делом бросается проверять свой аккаунт, чтобы убедиться в том, что попугай ее не разорил. Она понимает, что довести покупку до логического завершения птице не даст система защиты, но чем черт не шутит.

Марион уже успела составить примерную карту предпочтений растратчика. Рокко, в основном, добавляет в корзину разные сладости и фрукты — конфеты, мороженное, арбуз. Но, иногда, пернатому покупателю в его небольшую голову приходят оригинальные идеи, и его хозяйка с удивлением находит заявки на воздушного змея, набор электрических лампочек или чайник.

К счастью, как мы уже говорили, Алекса имеет родительскую защиту, которую Вишневски предусмотрительно включила. Эта функция дает возможность птице выбирать товары, но прерывает процесс оформления заказа перед оплатой. Но это обстоятельство не мешает Рокко получать удовольствие от шопинга и корзину Amazon приходится очищать практически ежедневно.

Попугай, которого приютила добрая женщина, принадлежит к породе жако. Эти птицы считаются одними из самых умных среди пернатых. Некоторые особи способны запомнить примерно 1,5 тысяч слов, а также могут решать несложные логические задачи. О высокой умственной организации Рокко говорит хотя бы то, что попугай ни разу не делал заказ при хозяйке, старательно демонстрируя в ее присутствии лишь любовь к музыке.