Названы продукты с самым высоким содержанием калия 3 18.03.2019, 12:03

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Этот минерал необходим для улучшения работы сердца.

Для того чтобы защитить себя от гипертонии и болезней сердца, необходимо сохранять достаточный уровень калия в крови. И вот продукты питания, которые богаты этим минералом, пишет hronika.info.

Калий относится к числу важнейших макроминералов для организма человека, он снижает риск преждевременной смерти на 20%, как показывают различные исследования. Это третий наиболее распространенный минерал в нашем теле, регулирующий различные жидкости, сокращения мышц и передачу нервных сигналов. В переработанных продуктах питания низкий уровень калия, а чем меньше его в организме, тем выше риск развития гипертонии.

Авокадо. Эти экзотические фрукты насыщены полезными для здоровья жирами, они считаются отличным источником калия и фолатов. Если вы страдаете от повышенного артериального давления или уже диагностированной гипертонии, обязательно включайте в свой рацион авокадо.

Бататы. Сладкий картофель или батат является великолепным источником калия, но помимо этого он еще содержит сложные углеводы и волокна. Многие люди незаслуженно обходят вниманием бататы, хотя они очень приятны на вкус и полезны для здоровья по многим показателям.

Шпинат. Ещё один полезнейший овощ из тех, что имеются в широком доступе круглый год. Шпинат насыщен калием, витамином А и магнием. Замечательная добавка для салатов или альтернатива гарнира.

Арбузы. В них отмечается низкое содержание жира и калорий, зато множество минералов и витаминов вроде калия. В каждых 100 граммах арбуза содержится приблизительно 112 мг калия. Поэтому, когда наступит сезон арбузов, не отказывайте себе в удовольствии ежедневно употреблять эти замечательные фрукты. Помимо всего прочего, арбузы являются великолепным продуктом для детоксикации организма, нормализации работы почек и профилактики мочекаменной болезни.