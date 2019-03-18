Видеохит: В Башкортостане заблудившегося лося прогнали котом 18.03.2019, 13:42

Иллюстрационное фото

К счастью, ни кот, ни лось не пострадали.

В Башкортостане (Российская Федерация) в один из городских спальных районов забрел лось. Напуганное животное несколько часов металось по дворам и врезалось в припаркованные автомобили. Местные жители долго пытались выпроводить лося и направить его в сторону леса. Все закончилось тем, что одна из женщин бросила в лося… своего кота, пишет tut.by.

На удивление это сработало: лось испугался и убежал.

К счастью, ни кот, ни лось не пострадали. Но пользователи соцсетей считают, что женщину нужно наказать за жестокое обращение с животными.