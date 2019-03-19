Французский министр назвала своего кота Брексит из-за его характера 19.03.2019, 11:18

Натали Луазо

Фото: EPA

Натали Луазо курирует во Франции вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.

Министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо решила назвать своего кота Брексит (Brexit) из-за его нерешительности. Об этом сообщил еженедельник Le Journal du Dimanche.

Луазо курирует во Франции вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, условия которого долго согласовывали Лондон и Брюссель, а теперь никак не может одобрить британский парламент. Судя по всему, поведение политиков из Великобритании напомнило французскому министру повадки своего домашнего питомца.

«Он будит меня каждое утро своим мучительным мяуканием, потому что хочет выйти [на улицу], но когда я открываю дверь, он, нерешительный, остается на месте и бросает на меня свой мрачный взгляд», — сказала Луазо, слова которой приводит издание. «В конце концов я назвала своего кота Брексит», — заявила министр.

Натали Луазо занимает пост министра по европейским делам при МИД Франции с 2017 года. Несколько дней назад она выразила желание стать кандидатом на выборах в Европарламент, которые состоятся 26 мая.

Напомним, 14 марта Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем.