Украина может резко увеличить добычу газа 19.03.2019, 13:34

Как стране добиться энергетической независимости от РФ.

В прошлом году компания Укргазвыдобування (УГВ) из группы Нафтогаз добыла рекордные 15,5 млрд куб.м. газа, однако ей так и не удалось достичь показателя, заложенного в правительственной программе 20/20.

В интервью LIGA.net глава газового дивизиона группы Нафтогаз Андрей Фаворов рассказал, что мешает УГВ добывать больше и как достичь энергетической независимости Украины.

- Развитие УГВ видно невооруженным глазом, однако в прошлом году вам так и не удалось достичь намеченной правительством планки – почему?

- Посмотрим на факты. Месторождения УГВ истощены в среднем на 85-90%. Из-за этого ежегодно добыча компании природным способом уменьшается на 1-1,5 млрд куб.м. То есть, чтобы просто «оставаться на месте», нужно ежегодно наращивать добычу на такой же объем – за счет интенсификации скважин, нового бурения.

Нам удалось многое – не только удержаться от падения, но и нарастить объемы до 15,5 млрд куб.м. Однако, это максимум, чего можно достичь за счет эффективного использования старых месторождений.

Дальше нужны новые лицензии. Программа 20/20 предусматривала выдачу УГВ большого количества новых спецразрешений. К сожалению, пока этого не произошло: вместо УГВ спецразрешения получают сомнительные компании-однодневки. Причина банальна - в коррупции, ведь Нафтогаз не дает взяток. Для чиновников и депутатов этого достаточно, чтобы «опустить шлагбаум».

- При каких условиях можно говорить об увеличении добычи до 20 млрд и в какой срок?

- Выйти на уровень добычи в 20 млрд куб.м. / год возможно за 4-5 лет, но при двух условиях. Первое – это решение проблемы с новыми лицензиями, без этого говорить об энергетической независимости Украины просто не приходится.

Второе – это финансирование на разработку этих лицензий. Нефтегазовая отрасль в любой стране мира капиталоемка. Нужно годами вкладываться в разработку, покупку новых станков, бурение, строительство наземной инфраструктуры, чтобы получить результат. Для понимания, обустройство одной скважины в Полтавской области может стоить $10-12 млн.

- Держгеонадр объявило новые аукционы по продаже спецразрешений. Планируете участвовать?

- Да, выставлены 17 объектов, мы на них смотрим. Это большой шаг в правильном направлении и большой прогресс, по сравнению с тем, что происходило последние 4 года.

Но, опять же, почему 17 лицензий? А сколько было выдано без аукционов? То, что они предлагают – слишком мало. К тому же, не все представляет интерес. Нам нужно больше аукционов, больше новых месторождений.

- Как обстоит ситуация с финансированием, необходимым для наращивания добычи?

- Сейчас из цены в 8,55 грн, которую жители Украины платят за куб.м. газа, около 70% – это налоги и дивиденды, которые группа Нафтогаз перечисляет в госбюджет. Я не говорю, что это плохо. Но мы должны понимать, что эти средства не идут на развитие и увеличение добычи.

Куда идут остальные деньги? 0,8 грн – это стоимоть транспортировки по трубопроводам. Газа украинской добычи на нужды населения не хватает, поэтому 0,55 грн из стоимости каждого «куба» приходится тратить на покрытие убытков от импорта недостающего объема. Еще 0,51 грн «теряются» в «газсбытах» Дмитрия Фирташа и его коллег на пути от потребителя к Нафтогазу. Таким образом, на обеспечение работы существующих скважин остается 44 копейки, а на инвестиции в добычу газа – только 34 копейки, это менее 5% от цены, которую платит потребитель. Безусловно, этого недостаточно.

- Как должен измениться этот показатель, чтобы средств хватало на развитие добычи? Где взять эти деньги?

- Чтобы компания могла инвестировать в увеличение добычи, в новые технологии, мы считаем целесообразным направлять на эти цели около 2,9 грн из цены каждого куб.м. газа.

Для этого, во-первых, нужно устранить «потери», которые сейчас есть при прохождении средств через частные «газсбыты».

Во-вторых, увеличения инвестиций в добычу можно достичь за счет размера дивидендов. Сейчас мы платим 75% от прибыли, а целесообразно говорить о 50% или о 30%.

- Что об этом думают в правительстве?

- Мы представили финансовый план Кабинету министров, ожидаем ответа. Надеемся, он будет позитивным. Ведь на самом деле есть только две альтернативы. Первая – инвестировать в собственную добычу. Мы увеличим добычу до 20 млрд кубометров газа, прекратим импорт, более того – начнем заниматься экспортом.

Либо второй вариант - плюс-минус те же деньги можем за 5 лет потратить на импорт тех же объемов. Причем импорт газа будет только расти, а это тянет за собой девальвацию гривны, рост всех цен в стране.

И давайте помнить одну важную вещь – добывая газ в Украине, мы платим в бюджет миллиарды налогов, а от импорта государство получает ноль. По сути, импорт – это деньги в пенсионный фонд Норвегии и других стран.

Сложно не согласиться. Вместе с тем, многие политики соревнуются в обещаниях снизить цену на газ – тогда пересмотром дивидендов вопрос финансирования добычи уже не решить.

Когда я слышу о снижении цены, у меня возникает резонный вопрос: 50% населения не нуждается в субсидиях на газ – почему мы даем им скидку на этот товар? Ведь этот газ принадлежит всем гражданам Украины как конечным собственникам УГВ и группы Нафтогаз! Я считаю пиком абсурда давать скидку на товар условным жителям Конча-Заспы.

Да, люди, которые нуждаются – должны получать субсидии. И тут совершенно правильная стратегия: монетизировать эти субсидии. Это создает стимулы для экономии энергоресурсов.

Уменьшить расходы населения на газ и тепло можно в первую очередь за счет энергоэффективности. Именно на этом, а не на искусственном снижении цен, стоит сконцентрироваться государству. Не стоит забывать, что не только наращивание добычи газа, но и снижение энергозатрат является ключевой целью правительственной программы 20/20.