Партия «Слуга народа» возглавила парламентский рейтинг в Украине 19.03.2019, 14:18

Почти четверть избирателей пока не определились.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», лидером парламентских выборов является партия «Слуга народа», которую поддерживают 22,4%, сообщает nv.ua.

На втором месте «Батькивщина», которую поддерживают - 19,1%, на третьем «БПП Солидарность» - 15,8%, «Оппозиционная платформу» поддерживают 10,2%, «Гражданскую позицию» - 7,9%, «Радикальная партия» - 6,1%, Свободу - 3,6%, «Оппозиционный блок» и «Самопомощь» - по 3,2%. Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

Почти четверть избирателей не определились с выбором партии. За последний месяц позиции лидеров укрепились, в динамике более всего добавила «Гражданская позиция» и «БПП Солидарность». Потери понесла «Самопомощь».

Опрос был проведен с 9 по 15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше среди 2500 респондентов.

Согласно опросу службы «Рейтинг» в начале марта партию «Слуга народа» готовы были поддержать 21,5% «Батькивщину» - 18,7%, «БПП Солидарность» - 14,2%, «Оппозиционная платформу За жизнь» - 10,5%, «Гражданскую позицию» - 6,2%, «Самопомощь» - 5,5%.

Очередные выборы в Раду должны пройти в октябре 2019 года.