На «Граните» провели взрывные работы: камень долетел до тротуара в Микашевичах 2 2.03.2019, 9:30

Трагедии удалось избежать чудом.

Во время взрывных работ в карьере РУПП «Гранит» 15 февраля камень долетел до тротуара на улице Ленинской. Об этом сообщили пользователи микашевичского паблика в соцсетях.

Главный инженер предприятия Валерий Батура в беседе с tut.by подтвердил, что такой инцидент был, но подробности произошедшего и что РУПП «Гранит» делает, чтобы такого не повторилось, по телефону сообщать отказался.

Председатель Микашевичского горисполкома Галина Сыцевич добавила, что тротуарная плитка не пострадала.