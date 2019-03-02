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На «Граните» провели взрывные работы: камень долетел до тротуара в Микашевичах

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  • 2.03.2019, 9:30

Трагедии удалось избежать чудом.

Во время взрывных работ в карьере РУПП «Гранит» 15 февраля камень долетел до тротуара на улице Ленинской. Об этом сообщили пользователи микашевичского паблика в соцсетях.

Главный инженер предприятия Валерий Батура в беседе с tut.by подтвердил, что такой инцидент был, но подробности произошедшего и что РУПП «Гранит» делает, чтобы такого не повторилось, по телефону сообщать отказался.

Председатель Микашевичского горисполкома Галина Сыцевич добавила, что тротуарная плитка не пострадала.


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