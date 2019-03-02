Минеральная или талая: в чем польза разных видов воды 2 2.03.2019, 11:52

1,047

У них разные свойства.

Даже такое банальное вещество как вода, может иметь свои особенности и разновидности, пишет toneto.net.

Рассмотрим подробнее некоторые из них:

Минеральная вода

Ее главное преимущество для здоровья - пополнение нашего организма теми минералами, которые наш организм не в состоянии воспроизвести самостоятельно. Кроме того, этот напиток улучшает пищеварение. Но за качественную, действительно полезную минеральную воду, приходится платить немалые деньги. А недостающие минералы можно получить и со здорового, сбалансированного рациона.

Талая вода

Считается, что такая вода не содержит токсинов, а наоборот - максимально насыщена полезными веществами и микроэлементами. В последнее время она стала особо популярной, однако стоит помнить, что неотфильтрованная сырая непроверенная вода представляет серьезный риск для здоровья.

Родниковая

В идеале, она должна быть кристально чистой и максимально полезной, но, увы, грунтовые почвы сейчас загрязненные настолько, что найти действительно безопасную и качественную родниковую воду сложно.

Дистиллированная вода

Это тот вид воды, которая хороша лишь для удовлетворения жажды. К ней относится и очищенная водопроводная вода. В ней не содержатся токсины и плохие вещества, но и пользы в ней никакой нет.

Колодезная или артезианская вода

Считается одной из самых полезных. Но, опять-таки, лучше проверить ее качество в химической лаборатории.