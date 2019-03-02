Эксперты: Россия лишится статуса экспортера нефти 2 2.03.2019, 19:13

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Перспективы добычи «черного золота» в стране не завидны.

В соответствии с недавним прогнозом Министерства экономического развития РФ, экспорт российской нефти может увеличиться в 2019 году до 256,7 млн тонн, сообщает «Голос Америки».

Сбудутся предсказания госчиновников или не сбудутся, вопрос открытый, но в любом случае это оценка ближайшей перспективы. С дальними горизонтами все еще сложнее. Это касается равно как экспорта, так и добычи «черного золота».

Так, согласно глобального прогнозу Международное энергетическое агентство (МЭА), к 2040 году ожидается падение добычи нефти в России на 24% (от уровня 2016 года, когда и готовилось заключение МЭА). А Агентство энергетической информации США предсказывало на тот же самый период рост добычи российской нефти, но всего на 3%.

В таком контексте особо радостных надежд на экспорт возлагать не приходится. И это еще далеко не самые худшие прогнозы. По некоторым из них, России в обозримой перспективе добываемой нефти будет хватать лишь на собственные нужды, а от экспорта ей придется отказаться вовсе.

За счет чего тогда будет наполняться бюджет, невозможно представить, ведь прибыль от реализации нефти на внешних рынках – одна из основных статей доходов Российской Федерации.

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в интервью сказал, что в соответствии с недавним заявлением руководителей Росгеологии Россия к 2035 году потеряет примерно 40 процентов своей добычи нефти по естественным причинам – из-за ухудшения качества запасов. На его взгляд, добыча начнет снижаться в любом случае.

«По некоторым прогнозам, это произойдет уже в нынешнем году, по другим – в 2021-м, – добавил он. – На то есть объективным причинам. Хорошая, дешевая, нефть в России кончается, а трудно извлекаемая очень дорога. Если все и дальше пойдет по тому пути, который сейчас наметился, где-то к 2040 году страна может совершенно прекратить экспорт и ограничиться тем, что свою нефть будет использовать для внутренних нужд».

Сегодня России для своих нужд требуется около 6 млн баррелей нефти в сутки.

Прогнозы есть разные, в том числе и более пессимистичные, заметил Михаил Крутихин: «Но тут надо учитывать, что когда опрашивают российские нефтяные компании и они дают свои сведения в министерство энергетики или минприродных ресурсов, то они сознательно преувеличивают потенциал падения добычи, потому что им нужно вышибать из правительства налоговые льготы. А проправительственные аналитики, наоборот, приуменьшают опасность».

При этом развитию нефтедобывающей отрасли структурные проблемы мешают даже больше, чем санкции, считает аналитик: «Когда в стране гигантские компании вроде Роснефти отвечают за добычу нефти, складывается парадоксальная ситуация. Роснефть снимает сливки, а оставшиеся месторождения настолько мелки, разбросаны по большой территории и лишены инфраструктуры, что заниматься ими могут лишь небольшие компании, готовые идти на риск технологических инноваций, на финансовый риск. А такие компании у нас просто загнаны в угол и не имеют возможности работать».

У российского руководства вообще нет долгосрочных планов с точки зрения перспектив в нефтяной отрасли, уверен Михаил Крутихин. По его мнению, задача власть предержащих состоит в том, чтобы обложить компании как можно большими налогами и собрать как можно больше денег именно сейчас, не заботясь о будущем.

«Характерно, что правительство уже четыре года не в состоянии принять очередную версию документов под названием энергетическая стратегия России, О чем тут можно еще говорить? Руководство всей экономики – попросту временщики. Их цель – набить карманы сейчас, а дальше хоть трава не расти», – резюмировал аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии признался, что не слишком верит в прогнозы. По его словам, 2035-год слишком далеко, и за это время может много чего измениться.

«В России до сих пор практически не разработан континентальный шельф и не начали добывать ту же сланцевую нефть, – подчеркнул он. – Понятно, что это происходит по многим причинам. Главная из них: крупнейшие госкомпании по конкурентным соображениям не заинтересованы в том, чтобы добывалась новая нефть. Но если политический режим в стране сменится, то мы вполне сможем добывать нефть там, где ее много».

«Конечно, (в нефтедобывающей отрасли) многое также зависит от передовых технологий, которых сейчас из-за санкций нет, и в обозримый период их не предвидится. Но это опять же вопрос политический», – заключил Сергей Жаворонков.

Он выразил твердую надежду, что через определенное количество лет, «когда во власти не будет Путина», все существующие сейчас ограничения на поставку в Россию технологий снимут.