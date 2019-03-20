Росстат прекращает публикацию ежемесячных данных по доходам россиян 9 20.03.2019, 16:39

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Методику изменят и пересчитают «задним числом» весь период падения доходов.

Реформа российской экономической статистики, анонсированная в конце прошлого года после резкого ухудшения цифр по уровню жизни населения, официально стартовала, пишет finanz.ru.

Росстат с апреля прекращает публикацию ежемесячных данных по реальным располагаемым доходам россиян, сообщил во вторник глава ведомства Павел Малков после заседания научно-методологического совета.

Отныне показатель, оценивающий сумму, которая остается на руках у людей после всех обязательных платежей и корректировки на инфляцию, будет публиковаться раз в квартал.

Методику его подсчета изменят и пересчитают данные за последние 6 лет - начиная с 2013 года, сообщил Малков.

Под пересмотр попадет самый болезненный для экономики период, в течение которого доходы населения падали пять лет подряд, чего не было даже в начале 1990х, а накопленным итогом рухнули на 12%.

Об «ужасном» качестве данных Росстата, показавших, что в прошлом году доходы снова упали (на 0,2%), вопреки прогнозам правительства и установке президента на рывок», в конце декабря заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что к Росстату большие претензии, а методику подсчета «нужно менять».

Тогда же Александр Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, подал заявление об уходе по собственному желанию, которое незамедлительно подписал премьер Дмитрий Медведев.

Реформу статистики по доходам поддержали большинство экспертов, рассказал во вторник Малков, экс-министр экономического развития Саратовской области, возглавляющий Росстат с конца декабря.

При расчете доходов многих данных просто нет, и делается по сути прогноз, сказал Малков. Новая же методика «более качественная и результаты будут более обоснованные», добавил он.

Замглавы Росстата Константин Лайкам отметил, что «радикального» изменения в динамике реальных доходов новая методология не принесет.