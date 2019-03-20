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Цена на нефть WTI впервые с ноября превысила $60

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  • 20.03.2019, 20:11

Нефть растет на фоне новостей о сокращении запасов нефти в США.

Цена на нефть марки WTI превысила $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE, передает РБК.

По состоянию на 18:45 по Минску стоимость майских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 1,1%, до $60.Как отмечает Bloomberg, нефть растет на фоне новостей о сокращении запасов нефти в США.

В середине марта нефть марки Brent росла до $68 также впервые с ноября. По состоянию на 20 марта она по-прежнему торгуется в районе этой отметки. В ноябре цены на нефть стали падать после слов американского президента Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Эр-Риядом на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.


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