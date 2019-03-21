Протестующие в Никарагуа добились освобождения всех политзаключенных 21.03.2019, 12:05

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Власти пошли на переговоры с оппозицией.

Правительство Никарагуа заявило о намерении освободить всех политических заключенных. Для этого у кабинета министров есть 90 дней, заявил правительственный ресурс El 19 Digital, сообщает dw.com.

Кроме того, правительство и представители гражданской оппозиции должны вернуться за стол переговоров, чтобы найти выход из политического кризиса. Обе стороны направили официальное приглашение Организации американских государств возобновить работу по реформированию избирательной системы Никарагуа.

По данным правозащитной организации "Комитет по освобождению политических заключенных Никарагуа", в тюрьмах продолжают незаконно удерживаться около 800 человек. Президент страны Даниэль Ортега распорядился арестовать ряд участников акций протеста, направленных против правительства. При этом в начале и в середине марта из тюрем было освобождено уже около 150 заключенных.

Ожидается, что в рамках мирного диалога к концу марта будет найдено решение конфликта, который продолжается около года.

В апреле 2018 года в Никарагуа начались протесты из-за запланированной социальной реформы, которые в конечном итоге были подавлены полицией и проправительственными отрядами. С тех пор, по данным правозащитных групп, было убито не менее 500 человек.