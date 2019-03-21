Более 140 000 крымчан за последние 4 года получили загранпаспорта граждан Украины 6 21.03.2019, 19:08

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Фото: censor.net.ua

Для их получения человек должен подать документы, подтверждающие наличие гражданства Украины.

За период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года паспорт гражданина Украины для выезда за границу получили 140295 жителей оккупированного Крыма.

Об этом Государственная миграционная служба Украины сообщила в ответ на запрос общественной организации "КрымSOS", информирует Цензор.НЕТ.

В запросе организация попросила также предоставить данные о крымчан, получивших паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижении 14 и 16 лет. И о тех, кто прошел процедуру вклеивания фото в паспорт по достижении 25 и 45 лет.

Так, по информации миграционной службы, в период с 1 января 2016 по 1 февраля 2019 паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижении 14 и 16 лет оформили 1416 крымчан.

28477 жителей оккупированного Крыма прошли процедуру вклеивания фото в паспорт по достижении 25 и 45 лет в период с 1 января 2015 по 1 февраля 2019 года.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу получали в период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года.