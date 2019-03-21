Чем грозит Украине запрет РФ на экспорт нефти для Беларуси 2 21.03.2019, 19:22

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Украинский топливный рынок переживет новое соглашение Минска и Москвы по поставкам нефти.

Запрет России для Беларуси экспортировать нефть и нефтепродукты не отразится на украинском топливном рынке. Об этом Liga.net сообщил директор Консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

По его словам, по факту эта норма заработала еще осенью, когда между странами был подписан соответствующий протокол, а сейчас российская Госдума лишь формализовала его.

"Пользуясь льготным режимом перемещения в рамках Таможенного союза, Беларусь реэкспортировала российские нефтепродукты, по сути, забирая у Москвы экспортную пошлину. В Украину значительными были только реэкспортные поставки сжиженного газа, но и их прекращение рынок пережил спокойно", – сказал Куюн.

Теперь белорусы поставляют в Украину только нефтепродукты собственного производства, цены на которые сильно не изменились после запрета реэкспорта, добавил директор А-95.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ ратифицировала протокол об изменениях в соглашение с Беларусью по поставкам нефти и нефтепродуктов.

Документ запрещает Беларуси экспортировать нефть и нефтепродукты, которые ей поставила Россия и устанавливает процедуры согласования индикативных балансов и протоколов.

До подписания протокола РФ планировала полностью прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь, так как последняя полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами за счет переработки нефти из РФ.

В течение года Россия поставляет в Беларусь 24 млн тонн нефти, но по факту Минск покупает только 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются". То есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема.

По данным Белстата, за 2018 год Беларусь поставила в Украину 3,16 млн тонн нефтепродуктов, что на 11,9% меньше чем в 2017-м.